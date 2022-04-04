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【特首選舉】劉兆佳：林鄭不尋求連任屬明智之舉　中央可組建更有能力、擔當的特區領導班子帶領香港

政治 15:49 2022/04/04

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全國港澳研究會副會長劉兆佳。（經濟日報資料圖片）

特首林鄭月娥今日宣布不尋求連任，全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，對此不感到意外，形容是情理之中，甚至可以說是明智之舉。

劉兆佳指出，林鄭月娥任內的兩場重大危機，包括修例暴亂及新冠疫情，均因為她在應對上的不足，導致香港及國家都要付出沉重代價，一需要中央主動出手相助，而令其管治威信及能力大受損害，難以有足夠的政治能量去應對日後的艱巨管治及改革任務，更遑論應付來自於外部勢力對國家安全及香港安定繁榮的威脅。

劉兆佳續指，林鄭估計亦擔心無法取得中央、選委會及香港市民信任和支持，認為她不參選可騰出空間，讓中央組建一個更有勇氣、能力、魄力、擔當、對中央忠誠及果斷的特區領導班子帶領香港。

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責任編輯：胡偉明

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