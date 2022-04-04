【特首選舉】劉兆佳：林鄭不尋求連任屬明智之舉　料下任特首「硬淨」有膽色推動制度改革

▲ 全國港澳研究會副會長劉兆佳。（經濟日報資料圖片）

特首林鄭月娥今日宣布不尋求連任，全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，對此不感到意外，形容是情理之中，甚至可以說是明智之舉。

劉兆佳讚揚林鄭月娥是勤力、能幹的行政官員，但形容今屆政府「生不逢時」，任內面對兩場重大危機影響管治，先後面對修例風波及新冠疫情，應對時無可避免出現差錯，嚴重打擊她的管治威信，難以順利、有效地繼續管治下去。

劉兆佳指出，兩場危機導致中央政府不能不主動出手相助，參與香港管治協助特區度過難關，因此香港形成新管治格局，日後中央、港府和愛國力量組成更龐大建設力量，駕馭香港局面。

他形容，林鄭估計亦擔心無法取得中央、選委會及香港市民信任和支持，在這個情況下急流勇退，無論原因為何都是一個明智之舉，可說是對香港、對中央、對國家負責的態度。

劉兆佳認為，林鄭月娥不參選可騰出空間，讓中央組建一個更有勇氣、能力、魄力、擔當，並對中央忠誠及果斷的特區領導班子帶領香港。

他相信，下任特首是「硬淨」、強勢的人，有勇氣及膽色推動各種制度改革，克服既得利益集團阻撓，並以強制手段確保國家安全及香港穩定。他又相信，民主派日後仍然有參政空間，但強調前提必須是「愛國者」。

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責任編輯：胡偉明