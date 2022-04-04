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【消費券1萬】麥當勞app推消費券套餐優惠　100元買4個飽餐

社會 15:50 2022/04/04

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熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

麥當勞app推出消費券優惠。（資料圖片）

電子消費券2022首階段5,000元，將於4月7日發放，商戶、商場陸續公布推廣優惠。麥當勞今（4日）公布，會在「麥當勞App」推出3款全新消費券套餐優惠券，用戶可以用最低每餐低至25元起的麥當勞超值套餐或超值早晨套餐。

由即日起，麥當勞App推出3款全新消費券套餐優惠券，分別是100元4款早晨套餐、100元4款飽餐及120元4款雞餐。麥當勞表示，優惠券數量有限，售完即止。

麥當勞表示，完成購買後，4張指定套餐換領券會於3個工作天內自動存入「麥當勞 App」內新增設的「消費券專區」，所有套餐換領券有效期至5月15日。

4個電子消費券營運商包括八達通、支付寶 AlipayHK、WeChat PayHK微信支付及 Tap & Go 拍住賞都能購買相關套餐，計及其他電子支付方式或現金，麥當勞現接受7種支付方式。

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責任編輯：吳卓峰

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