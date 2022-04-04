【死亡個案】再多90名染疫者離世　今波疫情累計8049宗死亡個案

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮（資料圖片）

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今（4日）下午於疫情記者會表示，公立醫院再多90宗死亡個案，其中5宗由法醫呈報，令今波疫情累計死亡個案共8049宗。

呈報個案的病死率約為0.69%。未打針的病死率為3.2%、打了一針為0.96%、打了2針為0.14%、打了3針為0.03%；在80歲或以上長者，未打針的病死率為16.4%、打了一針為6.8%、打了2針為3.3%、打了3針為0.98%。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，過去24小時有77名病人死亡，涉47男30女，介乎41至99歲，41人無打針、21人打一針、13人打2針、2人打3針，昨日5名病人離世較年輕。

過去24小時新增7名病人情況危殆、目前有19人情況嚴重，75名危殆病人於深切治療病房留醫。過去一日有382人出院，5人入院篩查發現確診，同房病人被列為密切接觸者；另醫管局累計共21254名職員曾確診，其中19152已返回工作崗位。

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記者：鄧凱文