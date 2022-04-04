【過渡房屋】信和與普門基金會籌建85伙臨海過渡屋　料2023年落成

▲ 「普綠軒」地盤面積約 19,000 平方呎。（普門基金會fb）

信和集團宣布以象徵性租金租出一幅位於新界荃灣青龍頭的臨海土地，與社福機構普門基金會合作籌建過渡性房屋項目「普綠軒」，料將於2023年第四季投入落成，可提供85單位。

「普綠軒」樓高三層，預計在2023年第四季落成，料同期可安排入住，並將提供85個面積介乎146至197平方呎的單位，適合1至3人家庭，有需要的基層家庭可以優惠租金入住，營運期約為五年。單位設開放式廚房、獨立浴室、客飯廳等，項目鄰近巴士站，有多條巴士線及小巴線直達市區，

「普綠軒」亦會設含 STEAM元素的多功能活動室、參考綠色社區項目「一喜種田」的種植空間、免費 Wi-Fi 網絡服務，以及為入住者提供工作配對和培訓等各方面的支援等。

而信和及旗下黃廷方慈善基金有限公司會於「普綠軒」投入營運後，於每個學年向每個入住家庭的子女提供港幣 5,000 元獎學金，讓他們發掘學業以外的才能。黃廷方慈善基金亦會提供資助予普門基金會，為入住的基層家庭及其子女開設合適的興趣班及課程。

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責任編輯：黃小冰