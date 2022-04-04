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【消費券1萬】有電訊商推消費券優惠　1年5G數據費要價約3,800元

社會 16:08 2022/04/04

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熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

SmarTone推出多項消費券優惠。（SmarTone圖片）

政府將於4月7日發放消費券，各大商戶紛紛推出優惠吸引客戶，有電訊商推出上台和月費短約優惠，最高回贈及優惠達1萬元。

SmarTone在消費券發放前夕推出上台優惠，以消費券上台指定5G月費計劃及購買指定手機型號，除現有月費回贈及手機折扣優惠外，即可豁免行政費、額外送300元超級市場禮券及多項免費增值服務，優惠額達1萬元：

另外由於八達通首次只能領取4,000元，SmarTone推出了4,000元內的1年5G月費計劃：

舊客戶亦可在續約時額外付款，以換取優惠：

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

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責任編輯：陳梓蔚

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