【口罩控】港媽囤積數百口罩襯衫用　女兒嘆母親受師奶朋友影響：好嘥錢

▲ 港媽囤積數百個口罩襯衫用，女兒大呻用到出年都未用完。

新冠肺炎疫情持續2年多，港人由撲口罩「一罩難求」，至現時口罩不缺，市面有不同型號、顏色、圖案等供應，口罩已成生活配備之外，更成為潮流。有名網民指媽媽囤積了數百個口罩，單是紫色就有三款，亦有節日限定款、各種卡通圖案等，令她不禁懷疑媽媽有「收集口罩失控症」。

港媽囤積口罩

有名女網民於上周四（31日）在「香港討論區」發帖，標題為「OMG阿媽收埋超多多多多口罩」，她發現屋企大量囤積超多口罩，一家四口計，她大約估計現時家中有數百個口罩，每人每日戴2個口罩，估計應該用到出年也用不完，她不禁呻︰「懷疑阿媽癡咗線⋯⋯點解要儲口罩？」

▲ 目測最普通款口罩就有300個。（圖片：香港討論區）

阿女圖文並茂指控媽媽是口罩控，她附有多張圖片，並逐一解釋，有一張圖片有海量常見的藍色口罩，圖中最少有30包，以每包有10個計算，單是普通款口罩就多達300個。此外，有3張圖片都有紫色口罩，有3盒加一包，大約100個。

見到鍾意紫色又買兩盒，用嚟襯衫，唔記得自己買咗紫色粉紅色，係屈記見到平又執咗兩盒返屋企，留意返，紫色口罩係三款唔同牌子，我又摷到第三隻紫色口罩！

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不同顏色圖案口罩襯衫

紫色、粉紅色之外，另有黃色口罩，女兒指媽媽「佢話見人戴黃色幾靚」，就去買了兩包黃色，可是不是獨立包裝，女兒嫌存放不方便。媽媽喜歡不同顏色口罩襯衫外，也有購買不同圖案，當中有卡通款如Sanrio人物和櫻桃小丸子，「見到公仔圖案靚，又忍唔到手買兩盒」。

現時口罩廠推出很多款式，在節日也有限定版，網民媽媽之前就趁虎年入貨，本想去拜年時戴賀年口罩影拜年大合照打卡用，殊不知限聚令無得拜年，變相家中有一堆新年限定口罩，款式有跳跳虎、福字、錦鯉款等，若在非新年期間使用會怪異。

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受師奶朋友影響團購

女兒指出媽媽容易受師奶朋友影響，一起團購跟風去買布口罩及韓國口罩，最後同樣沒有用，很浪費。

見師奶friend戴布口罩，又買，買完又唔用。另一個朋友又吹水話呢款口罩無咁焗，又買綠色嗰款口罩。朋友話樂天買韓國納米口罩 $1/個，又團購搭單買咗一紮……

她指一家人很少出街，加上屋企細，放數百口罩用了不少位置，有的一盒盒非常阻掟。她勸阻媽媽，並著她放好口罩，以免亂放不記得又重複買，又或舊了過期受潮等最後要丟掉，「真係好嘥錢，唔應該咁浪費」。

屋企真係豆膶咁細，望住啲口罩好想喊……我阿媽可能有種病「收集口罩失控症」，係咪每個屋企都有一個收集控嘅屋企人？我暈啦！

網民獻計處理及貯存過量口罩

不少網民指樓主媽媽真的有很多口罩，建議先用畢現時口罩，並紛紛獻計如何處理及貯存過量口罩，如「將部分捐去俾基層」、「搵隔離鄰居分咗佢 」、「咁多無獨立包裝，可以用保鮮袋入住先，依家天氣咁濕可以防潮」、「最緊要唔好再入貨」和「而家排晒日期邊啲用先邊啲後用」。

另外，有網民分析樓主媽媽心態，有的見怪不怪，指出很常見，分享了不同看法。有關留言見下圖︰

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責任編輯︰王明芳