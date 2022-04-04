【男生詐騙】涉冒銀行職員詐騙逾24萬　16歲男生被控7項串謀詐騙還押候訊

▲ 16歲男生被控7項串謀詐騙罪，今於沙田裁判法院提堂，還押候訊。資料圖片

16歲男學生涉串謀他人，透過推銷電話聲稱可提供低息貸款，再假扮律師行職員收取對方保證金，涉款逾24.5萬元。涉案中學生被控7項串謀詐騙罪，案件今（4日）於沙田裁判法院提堂，裁判官將案件押後至4月8日再訊，被告還押侯訊。

被告為16歲黃姓學生，被控7項串謀詐騙罪。控罪指他於2022年2月某日至4月1日期間，在香港串謀其他不知名人士，詐騙李志鵬、黃子然、陳兆麟、趙柏輝、吳可、李鎮汶及林長勝，虛假地聲稱他們的貸款申請現正由「陳銘傑、何傳經律師事務所」辦理，並分別需要4.6萬、3.5萬、2.7萬、3.5萬、2.7萬、3.2萬、4.1萬港元，作為該項貸款申請的保證金，從而導致並誘使他們支付該筆款項，或將款項轉賬到一個由Yeung Man-tai持有滙豐銀行戶口，或2個分別由Hung Ling Chung和Lin H.S.持有的中國銀行戶口。

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記者：梁錦麟