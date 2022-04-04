【抗疫支援】優品360向童樂居捐防疫用品　冀員工能重新建立關愛及健康院舍

▲ 優品360向童樂居捐防疫用品，冀員工能重新建立關愛及健康院舍。（資料圖片）

今日（4日）是兒童節，優品360˚表示，向香港保護兒童會轄下童樂居捐贈防疫用品，包括2,500支快速抗原測試套裝、逾200盒成人及幼童口罩，預料院舍超過200名員工及兒童受惠。

優品360˚行政總裁許志群示，各地慶祝兒童節的習俗不一，善待及保護孩子卻是普世價值。童樂居事件令港人震驚及痛心。得悉院舍進行改革及引入新員工，向院舍送上防疫用品，希望讓員工在有足夠防護下照顧孩子，重新建立關愛及健康的院舍。

香港保護兒童會童樂居署任總幹事周舜宜表示，感謝關懷與支持，在疫情仍然嚴峻及機構進行全面變革提升的關鍵時刻，社會對小朋友和職員的心意，都會讓大家增加信心，提升保障與士氣。

早前，香港保護兒童會轄下「童樂居」發生虐兒事件，至今已有27人被落案起訴對所看管兒童或少年襲擊罪。香港保護兒童會在上月9日宣布，委任周舜宜為高級副總幹事（管理革新），有關職位全新設立，是革新計劃重點舉措之一，專責推動重塑機構 文化以提升兒童的照顧。

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責任編輯：李榮忠