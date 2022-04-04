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【上訴減刑】涉將軍澳港鐵站阻礙警員　女大專生上訴獲減刑至9星期

社會 16:20 2022/04/04

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女大專生於2019年涉阻撓警員被判囚3個月，早前向高等法院提出上訴，今獲判減刑至9星期。資料圖片

女大專生涉於2019年在將軍澳港鐵站阻礙警員作出拘捕行動，被控阻撓在正當執行職務的警務人員罪，案件經審訊後被裁定罪成，判監3個月，准保釋候上訴。高院法官今（4日）駁回定罪上訴，法官指刑期有下調空間，就刑期上訴裁定得直，減刑至9星期。

 

現年21歲上訴劉詩敏，被控於2019年11月14日，在將軍澳港鐵站A出口外，故意阻撓在正當執行職務的防暴警員張德俊。控方指案發當日，警員於將軍澳港鐵站出口截停及制服1名女子期間，上訴人以雙手捉著該女子右上臂，並將該女子向離開警方的方向拉。上訴人於原審時出庭作供，她的說法是沒有作出有關行為。

 

高院法官於書面判決書指出，上訴一方質疑原審裁判官就控方證人和上訴人的誠信之評估，法官認為沒有充分理由作出干預。法官指從本案證顯示，警員於下車後進行追截，前方有多人奔跑離開，追截距離不短，其間目標人物即黑衣女子曾離開警員視線，而警員其後追截另1名服飾相類似的女子，最後追至時，上訴人亦同時出現，並作出有關行為。

 

法官認為裁判官的定罪裁決穩妥，且據充份證據支持。法官指雖然上訴人作出的行為短暫，但考慮到警員的作為和反應，以及上訴人的行為，法官認同上訴人作出的行為構成阻撓，而當時警員是正當執行職務，故駁回定罪上訴申請，維持原判。

 

刑期方面，法官同意律政司一方所指，上訴人的行為性質等同「搶犯」，上訴人以雙手拉扯黑衣女子的手，是一瞬間的反應，最終兩人亦即時被制服。法官同意原審裁判官之裁斷，但認為單以上訴人的行為，於這類案件屬較輕微，惟干犯罪行的背不能忽視，法官認為以本案整體情況而言，有必要判處阻嚇性刑罰，故判處監禁刑罰是恰當的。

 

法官表示經慎重考慮後，同意刑期有下調空間，認為以9星期作量刑基準屬恰當，而上訴人的個人情況，並沒有可減刑充份理由，故裁定刑期上訴得直，改判上訴人入獄9星期。

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記者：林育慧

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