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【抗疫支援】教聯會分發15萬盒快速檢測劑予會員　登記可獲每人10支快速檢測劑

社會 16:25 2022/04/04

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教聯會分發15萬盒快速檢測劑予會員。（資料圖片）

教聯會近日接獲一些團體、機構及社會人士捐贈防疫物資，並決定將15萬盒快速檢測劑贈送予該會會員，支援教育界抗疫。

教聯會教職員會員可獲贈每人10支快速檢測劑，永久會員則加隨機加送防疫物品，例如中成藥、面罩、口罩等等。

有興趣登記領取的會員，可前往網上登記，教聯會將於稍後發出確認電郵，通知領取詳情。每位會員限取一次，數量有限，送完即止。

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記者：黃穎津

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