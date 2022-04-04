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【第五波疫情】立法會福利委員會通過「遺憾議案」　羅致光稱如有需要勞福局會向院友家屬道歉

社會 16:44 2022/04/04

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第五波疫情中院舍成為重災區，大批長者首當其衝染疫而亡。立法會福利事務委員會今日(4日)討論院舍抗疫工作，議員狄志遠、鄧家彪分別就政府在今波疫情未能向院舍提供適切援助，提出「遺憾議案」及修正。議案於無人反對及4票棄權下通過。

提出動議的社福界議員狄志遠指，政府在疫情最嚴峻的時候，勞工及福利局及社會福利署並未即時提供適切的援助，表示失望與遺憾，不排除保留問責的要求。勞工及福利局長羅致光回應指，勞福局及社署已經動員所有同事及能力應對，但仍抵不過海嘯式爆發，又稱如果需要向安老院舍院友及員工道歉，勞福局會道歉。

羅致光續稱，每日平均有100名院舍長者感染，現時已安排輕症院友直接送到暫托中心，每日大約60個，其餘較重症會到醫院接受治療，當局會繼續理順安排。當局今日已經再去信安老院舍，澄清不接受「非法定監護人」，書面反對長者接種疫苗，如醫生診斷認為適合接種，就可以為長者打針。

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責任編輯：蘇文軒

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