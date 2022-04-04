【辛勞爸爸】轉行做搬運工儲錢為女兒教育鋪路　好爸爸一年幫人搬屋1000次不言苦

▲ 上海一名爸爸為了女兒有更好的教育，轉行做搬運工，去年已幫人搬屋逾1,000次。

父母都想子女在良好的環境下成長，盡己所能為孩子鋪好教育路。上海一名爸爸為了女兒有更好的教育，轉行做搬運工，靠勞力多賺一點錢，去年已幫人搬屋逾1,000次。雖然搬屋工作辛苦，但爸爸從不抱怨，想到女兒的將來，無論多累都願意咬緊牙關頂硬上。

據內地媒體影片報道，吳國道一家遷居上海已5、6年，他不諱言上海的生存法則就是「你要有錢」，但他指現在除了女兒外甚麼都沒有。他曾當過保安，也試過創業開網店，但結果都未如理想。在偶然的機會下，他接觸到搬屋行業，於是加入做搬屋工，希望多勞多得，賺取更多人工供書教學。他說︰

你想小孩過得更好，肯定父母是要非常辛苦的。

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搬重甸甸貨箱行樓梯

吳國道透露搬運業的行家經常問道，幫人搬屋累不累，有人做一兩單搬屋工作已受不了，他卻說「我們是沒有辦法」。很多人不願意做行樓梯搬屋的工作，但他選擇接受，背上搬著重甸甸的貨箱，他樂觀指「比去健身還奏效」。行樓梯來回3次搬屋，他的底衫已被汗水濕透。

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一日接3至4單搬屋工作，吳國道計算了一下，去年已幫人搬屋1,000多次。現時他每月收入1.5至2萬人民幣，努力的話可能有2萬多人民幣。他自言學歷不高，只能靠努力賺錢，讓女兒入讀更好的學校，而私立學校一年學費高達10至20萬人民幣。

望女兒如谷愛凌接受精英教育

現時吳國道與姊姊、姊夫合租一個單位居住，從窗戶可看到上海地標東方明珠塔。他說這是為了激勵自己，也讓女兒能感受到「我們離上海這座城市很近」。

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早前他與女兒一起觀看北京冬季奧運的賽事，他向女兒提及18歲中美混血兒、自由式滑雪運動員谷愛凌，她在今屆冬奧勇奪2金1銀的亮麗成績，他希望女兒能跟谷愛凌一樣接受精英教育。女兒即將升上小學，他與妻子努力儲錢，目標是讓女兒入讀國際學校。

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責任編輯︰王明芳