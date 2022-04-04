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【疫境求存】擁兩食肆堅持不裁員不減薪　李泳豪死撐盼重開晚市生意有轉機

17:54 2022/04/04

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李泳豪果然是好老闆！

藝人李泳豪在《愛．回家之開心速遞》飾演初戀Cafe的一名職員，戲內他只是一名普通的侍應，戲外他的真實身份，其實是燒肉店及拉麵店的老闆。這兩年，受疫症打擊，飲食業苦不堪言，早前經濟有少許起色，怎料第五波疫情爆發，食肆禁晚市措施重臨，由1月7日開始實行，李泳豪兩間食店首當其衝，但見慣風浪的他仍然直言守得住，全因為高水平食物品質及食客的口碑，以及一班好員工與他共渡時艱。做生意最重要是「變通」，泳豪接受Topick記者訪問時，就分享他的「生意經」，如何在疫市中生存？泳豪坦言「冇可能諗賺錢，維到皮已經好好彩！」

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研發杯裝拉麵

擁有兩間食店的李泳豪，透露在禁晚市這段時間，燒肉店夜晚轉售外賣丼飯，暫時都頂到，而另一間拉麵店亦是晚上轉售外賣，他坦言客人初期對於外賣拉麵非常不習慣，但因為禁晚市這個措施實行太長時間，所以大家開始習慣外賣拉麵。

而泳豪亦不時諗計維持生意，他發揮創意研發了杯裝拉麵，更拍片放上youtube親身示範煮麵過程，杯麵冷藏期還可以達21天之久，讓食客可以隨時「諗起就食」。

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一間餐廳的成功，能夠獲得食客的口碑，員工絕對功不可沒，疫境下各行各業紛現裁員減薪潮，但好老闆李泳豪仍堅持「三不政策」，不裁員、不減薪、不逼放無薪假，還開腔感謝所有員工與他共渡疫境：


有班好員工，都真係幫到我好多，疫情咁耐一齊並肩作戰，冇扭計、冇話唔做，我都非常衷心感謝佢哋，想藉著這個訪問多謝前線員工，賺錢就冇可能，暫時叫維到皮，叫做好好彩，但都係辛苦。

對於4月21號起將會放寬防疫措施，晚市有望重開，李泳豪坦言非常期待這天的來臨，亦都對生意能夠重上軌道很有期望，好有信心客人會回來幫襯，兩間食店多年來好努力保持水準，甚少接到投訴，對於燒肉店的期望更大，他直言大家都「餓」了太久：

就算4人限聚都好，好多客人都想食燒肉，飲番兩杯傾吓偈。

李泳豪說，兩間食店能夠頂到今時今日是非常幸運，雖然沒有賺錢，但仍然夠應付日常開支，已感很大安慰，他希望防疫措施可以盡快防寬，不過最重要都是大家身體健康。
 

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記者:陳麗薇

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