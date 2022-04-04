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【食物安全】美國部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

社會 16:41 2022/04/04

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美國部分地區爆H5N1禽流感，本港暫停進口當地禽類產品。（資料圖片）

食安中心今日（4日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指美國部分地區爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停從有關地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

有關地區為：

  • 堪薩斯州
    • （一）Franklin縣明尼蘇達州
  • 明尼蘇達州
    • （二）Stearns縣
    • （三）Meeker縣
  • 緬因州
    • （四）Cumberland縣
  • 紐約州
    • （五）Suffolk縣
  • 內布拉斯加州
    • （六）Butler縣
  • 愛荷華州
    • （七）Franklin縣
  • 南達科他州
    • （八）Clark縣
    • （九）McPherson縣
    • （十）Jerauld縣
    • （十一）Beadle縣
    • （十二）Edmunds縣

中心發言人說，根據政府統計處的資料，去年本港從美國進口約260噸冰鮮禽肉、約17,090噸冷藏禽肉及約6.4億隻禽蛋。

發言人表示，中心已就事件聯絡美國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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記者：黃穎津

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