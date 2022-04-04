  • 20°C
香港時間 : 2022404日 (週一) 19:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【娛圈緋聞】葉蒨文無奈與鍾培生傳緋聞　「島大女神」Sophie和男友放閃：我們很好

娛樂 18:02 2022/04/04

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

前港姐袁嘉敏（Candy）日前自揭與鍾培生（Derek）有來往，甚至鬧爆鍾氏父子。事件不斷發展，更有指袁嘉敏因為不滿鍾培生近日與「島大Candy」葉蒨文（Sophie）過從甚密，因此愛成恨而不斷爆料。

與Derek傳緋聞的Sophie昨日（4月3日）難得放閃，貼出與男友的合照，寫明二人拍拖4年並會繼續在一起。 

到今日（4月4日）下午，Sophie再貼出與男友的合照，表示慶祝拍拖周年期間卻與鍾培生傳緋聞大感無奈。

最新影片推介： After Class專訪 

Sophie：做呢行預咗

Sophie上載與男友的合照，並寫道：「其實我並唔介意呢啲花生新聞，做呢行預咗，當比觀眾發洩同娛樂嘅渠道都係一種義工，我都算啦…...但琴日星期日，我同我男朋友正值慶祝緊四周年紀念，雖然下個星期先係正日」。 

她提到記者的來電、訊息相當掃興：「但係難得星期日佢得閒唔使返工我哋一齊慶祝﹐食緊午飯嘅時候有記者不斷打電話發訊息給我，我講咗唔得閒都繼續，回應左兩句我話繼續慶祝都再問，電話不斷響，都幾掃興」。 

葉蒨文與男友拍拖近4年（Instagram圖片）

感恩獲男友體諒 

Sophie稱自己向男朋友說: 「唔好意思啊破壞晒個氣氛」，而男友更安慰她。

她又形容是很另類的四周年，她又寫道：「經歷咗好多嘢過往一兩年感恩面對逆境，面對咁樣嘅社會氣氛，我都有你係我身邊，對於我哋來講最難過嘅關早半年前已經過咗，今次只不過係一件小事。」 她更指二人感情將會更加堅固，「我很好 我們很好」。 

演島大女神

Sophie放棄辦公室工作參加《2016年度香港小姐競選》，可惜只躋身三十強。 

Sophie近年在處境劇《愛．回家之開心速遞》演「島大女神」Candy而為人熟悉，她在2021年1月改簽經理人合約。 

    點擊圖片放大
    +7
    +6

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【開心速遞】「島大女神」葉蒨文高學歷學霸　單親家庭成長爭氣報答媽媽【多圖】【有片】
18:20 2020/01/27
【開心速遞】「島大女神」葉蒨文高學歷學霸　單親家庭成長爭氣報答媽媽【多圖】【有片】
【使徒行者3x開心速遞】蘇淼淼被父錯手殺死　入行約4年葉蒨文：未來的路還很長【多圖】
12:53 2020/12/18
【使徒行者3x開心速遞】蘇淼淼被父錯手殺死　入行約4年葉蒨文：未來的路還很長【多圖】
【開心速遞】葉蒨文於嘉諾撒聖心書院畢業　與陳方安生郭藹明何家千金是校友
12:21 2021/04/23
【開心速遞】葉蒨文於嘉諾撒聖心書院畢業　與陳方安生郭藹明何家千金是校友
【鍾袁一戰】袁嘉敏不斷爆料有原因？　Candy指鍾培生與葉蒨文關係曖昧
今日 11:02
【鍾袁一戰】袁嘉敏不斷爆料有原因？　Candy指鍾培生與葉蒨文關係曖昧
【開心速遞】葉蒨文泳裝騷身段派福利　《愛回家》「島大女神」公開護腿貼士【多圖】
17:01 2021/09/21
【開心速遞】葉蒨文泳裝騷身段派福利　《愛回家》「島大女神」公開護腿貼士【多圖】

你可能感興趣

【開心速遞】「島大女神」葉蒨文高學歷學霸　單親家庭成長爭氣報答媽媽【多圖】【有片】
18:20 2020/01/27
【開心速遞】「島大女神」葉蒨文高學歷學霸　單親家庭成長爭氣報答媽媽【多圖】【有片】
【使徒行者3x開心速遞】蘇淼淼被父錯手殺死　入行約4年葉蒨文：未來的路還很長【多圖】
12:53 2020/12/18
【使徒行者3x開心速遞】蘇淼淼被父錯手殺死　入行約4年葉蒨文：未來的路還很長【多圖】
【開心速遞】葉蒨文於嘉諾撒聖心書院畢業　與陳方安生郭藹明何家千金是校友
12:21 2021/04/23
【開心速遞】葉蒨文於嘉諾撒聖心書院畢業　與陳方安生郭藹明何家千金是校友
葉蒨文 鍾培生 娛樂人物職業 演員 娛樂行業 開心速遞 香港小姐

最高瀏覽

【鍾袁一戰】出賣袁嘉敏對話謀利林作徹夜未眠收錢　袁嘉敏：這種男人真悲哀
15:40 2022/04/03
【鍾袁一戰】出賣袁嘉敏對話謀利林作徹夜未眠收錢　袁嘉敏：這種男人真悲哀
【鍾袁一戰】袁嘉敏不斷爆料有原因？　Candy指鍾培生與葉蒨文關係曖昧
今日 11:02
【鍾袁一戰】袁嘉敏不斷爆料有原因？　Candy指鍾培生與葉蒨文關係曖昧
【美魔女】王馨平練瑜伽發現身體私密隱患　自爆當年相睇嫲嫲姑姐列席幫眼
19:02 2022/03/31
【美魔女】王馨平練瑜伽發現身體私密隱患　自爆當年相睇嫲嫲姑姐列席幫眼