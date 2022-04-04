【娛圈緋聞】葉蒨文無奈與鍾培生傳緋聞　「島大女神」Sophie和男友放閃：我們很好

前港姐袁嘉敏（Candy）日前自揭與鍾培生（Derek）有來往，甚至鬧爆鍾氏父子。事件不斷發展，更有指袁嘉敏因為不滿鍾培生近日與「島大Candy」葉蒨文（Sophie）過從甚密，因此愛成恨而不斷爆料。

與Derek傳緋聞的Sophie昨日（4月3日）難得放閃，貼出與男友的合照，寫明二人拍拖4年並會繼續在一起。

到今日（4月4日）下午，Sophie再貼出與男友的合照，表示慶祝拍拖周年期間卻與鍾培生傳緋聞大感無奈。

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Sophie：做呢行預咗

Sophie上載與男友的合照，並寫道：「其實我並唔介意呢啲花生新聞，做呢行預咗，當比觀眾發洩同娛樂嘅渠道都係一種義工，我都算啦…...但琴日星期日，我同我男朋友正值慶祝緊四周年紀念，雖然下個星期先係正日」。

她提到記者的來電、訊息相當掃興：「但係難得星期日佢得閒唔使返工我哋一齊慶祝﹐食緊午飯嘅時候有記者不斷打電話發訊息給我，我講咗唔得閒都繼續，回應左兩句我話繼續慶祝都再問，電話不斷響，都幾掃興」。

▲ 葉蒨文與男友拍拖近4年（Instagram圖片）

感恩獲男友體諒

Sophie稱自己向男朋友說: 「唔好意思啊破壞晒個氣氛」，而男友更安慰她。

她又形容是很另類的四周年，她又寫道：「經歷咗好多嘢過往一兩年感恩面對逆境，面對咁樣嘅社會氣氛，我都有你係我身邊，對於我哋來講最難過嘅關早半年前已經過咗，今次只不過係一件小事。」 她更指二人感情將會更加堅固，「我很好 我們很好」。

演島大女神

Sophie放棄辦公室工作參加《2016年度香港小姐競選》，可惜只躋身三十強。

Sophie近年在處境劇《愛．回家之開心速遞》演「島大女神」Candy而為人熟悉，她在2021年1月改簽經理人合約。

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