抵抗疾病・提升自身免疫力！ 靈芝孢子油  守護健康必備佳品 

有大學推算全香港已有440萬人確診，雖然現時第五波疫情出現緩和跡象，但隨著社交距離逐步放寬，難恐會再出現第六波疫情，防不勝防！單靠疫苗並不足夠，早前市民紛紛搶購快速抗原測試包、止痛藥及退燒藥，這樣就能有效保障自己及家人健康？其實，要保持健康體魄，有效抵禦疫症，首要提升自身免疫力，首推服用功能顯著的靈芝孢子油，為健康打造強大保護網；假使不幸染疫，靈芝孢子油也能迅速調理體質，是染疫康復後必備的調補佳品。

根據現代藥理研究，靈芝孢子油含有多種活性成分，相比一般靈芝孢子，精華更濃縮豐富，成分包括三萜類如靈芝酸，以及其他活性成分如靈芝多醣、有機鍺、靈芝甾醇等。這些活性成分不單能增強免疫力；也同樣適用於染疫後提升身體復原能力，高效護肝排毒、提升體力及紓緩各種不適。

唯用家挑選時需要留意，市場上靈芝孢子油產品眾多，但並非全為100%無雜質。部分品牌於產品中混入其他油類，靈芝孢子油僅佔60%。所以選購時首要看清成分組成，例如位元堂靈芝孢子油就是真正100%無添加其他化學成分，功效更佳。



生產技術上，位元堂採用先進的剪切式破壁技術，把靈芝孢子難以分解的幾丁質外壁破開，再以超臨界二氧化碳流體萃取技術，以接近室溫、對有效成分破壞較低及效率高的方式萃取油脂成分；最後再以蒸餾技術，過濾油脂中其他殘留成分，才能再分離出最精華、高活性、蘊含有效成分的靈芝孢子油，更能被人體迅速吸收，達致更高成效。原材料上，位元堂則選用來自精心挑選的靈芝孢子，確保效用質素與衛生安全。同時，位元堂靈芝孢子油每粒含量高達400毫克，份量足足是市面其他品牌的2.7倍 *，珍貴的有效成分更多，提升免疫的功效自然更好。



為響應全民抗疫，即日起至2022年4月30日，位元堂特別推出靈芝孢子油20粒體驗裝，10盒價$6,550 (標準價$770/盒)，靈芝孢子油60粒裝3盒價$5,688及10盒價$16,400 (標準價$2,310/盒)，於全線及位元堂網店均可選購。

* 位元堂靈芝孢子油1粒含量等於2.7粒其他孢子油品牌。位元堂靈芝孢子油含量為每粒400毫克；與市場上其他品牌相比，品牌A為每粒200毫克，品牌B為每粒150毫克，位元堂靈芝孢子油含量即等同於其他品牌的2倍至2.7倍。

靈芝孢子油60粒裝

位元堂靈芝孢子油

銷售點︰位元堂門店、位元堂網店、HKTV Mall

20粒裝： https://bit.ly/3NA2HFC

60粒裝： https://bit.ly/3ISUGI2



(特約)