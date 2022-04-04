【第五波疫情】歐家榮指確診趨減惟仍處高水平　社區仍大量個案籲盡做快測確診

本港今日新增3138宗確診個案，連續數天持續4位數。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今（4日）下午於疫情記者會表示，近日的確診數字有一緩慢的下降，惟可以看到每日確診的數字維持數千宗，屬一個相對高的水平，表示社區每一天仍有數千人確診。

他說，這些確診很多都是透過快速檢測確診，即表示病毒量是比較高，所以社區仍然有大量個案，以及傳播鏈出現，希望市民仍然要繼續保持各項社交距離措施，以預防疫情有機會反彈。

他又鼓勵市民透過快速檢測做測試，以盡早發現確診，又希望可以在短時間內將社區出現的個案盡快找出，盡快隔離，以快速抗原測試亦可以更快清晰得知香港實際感染情況。

政府要求全港市民本月8日至10日每日進行快速抗原測試一次，並在24小時內呈報陽性結果。歐家榮再次鼓勵市民在本周末作快速檢測做測試，以找出社區的隱形個案，指難以預計全民檢測會有多少個案，希望市民珍惜這個機會，盡一分力參與。

明日是清明節，他關注市民在假期外出，提醒市民病毒傳播風險仍然很高，在假期外出要戴好口罩，避免大型聚會及跨家庭聚會，也應避免到人流多的地方，如出現病徵要盡快做測試。

另外，公立醫院再多90宗死亡個案，其中5宗由法醫呈報，令今波疫情累計死亡個案共8049宗。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻在記者會上表示，對死亡個案下降感開心，相信是與確診人數一直下降有關，而相對嚴重及危殆的人數亦會減少。

不過，他說，留意到死亡個案中有較多年長、有長期病患人士，大部分亦沒打針，並舉例指昨日77名離世病人，有8成未完成疫苗接種，呼籲仍未打齊針的市民要盡快打針，另也要做好社交距離措施、當有病徵時也要盡快求醫，強調新冠口服藥可以減低死亡風險。

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責任編輯：郭詩詩