【確診自救】營養師確診喉嚨劇痛聲沙 實戰靠簡單食材紓緩痛症

第五波疫情嚴峻，至今累計逾116萬人確診，育有三孩的營養師李杏榆（Annie）今年2月確診，期間經歷喉嚨痛、聲沙等不適症狀，經過10日居家隔離後終轉陰性，她分享抗疫經歷，以及實戰靠簡單食材紓緩痛症。

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確診期間喉嚨劇痛

Annie憶述， 今年2月接種第二針疫苗後第4日，見同事確診遂排隊做檢測，翌日證實確診。她稱，確診首日晚上有發燒，之後伴隨喉嚨痛、咳嗽、聲沙，家人笑稱「變了老牛聲」，而喉嚨痛最嚴重，

到夜晚時喉嚨非常痛，半夜痛醒要食止痛藥。

最擔憂傳染他人 無法照顧3子女

由於確診時正值第五波疫情高峰期，Annie坦言，剛獲悉自己確診時，心情確實一度不開心，擔憂要去隔離社區隔離，無法照顧3個子女，以及擔心會傳染給孩子及其他人，加上確診期間天氣寒冷，整個人好累，又胃口欠佳，經常被窩中睡着。

那段確診期期間，擔心多過身體不舒服，好想照顧小朋友，好想落街，提醒自己要快的好返，心態會影響康復進度。

幸到確診第9日再做檢測，終呈陰性。而政府對居家隔離政策有所改變，7日後呈陰性可外出，她居家隔離11日後才外出。而在她居家隔離期間做足防疫措施，其3位分別8歲及6歲雙胞胎孩子、丈夫及工人姐姐均沒被傳染。

康復後遺仍有咳嗽 體力較以往差

Annie分享到，轉呈陰性後一個多星期還有咳嗽及有痰，之後慢慢減少；記憶力相對以前差，尤其是進行肌肉鍛煉時，她感覺到不夠力，但就算累，她都會堅持做運動，因對整體康復速度會快很多。

keep住做平板支撐是不夠力，個人容易累，康復後，身體比以前差了，與其他大病都一樣，但要保持住運動量，因肌肉流失了，免疫系統差了，你不去做運動keep住，新陳代謝會更長，需要更多時間去康復。

Annie亦稱，確診期間自己有食保健品，如益生菌、魚油 、營養補充劑，增強抵抗力，另飲羅漢果茶、煲雜菜湯、白蘿蔔紫菜味噌豆腐湯等來紓緩喉嚨痛。

雖然確診，但過程中令Annie感受到溫暖，她坦言，剛確診時一度不開心，擔憂傳染給他人，之後數位朋友亦相繼確診，大家一起分享各自症狀，苦中作樂，并互相幫對方打氣；而在確診期間，爸爸擔憂她沒食物，特意買早餐給她一家，放在門口叫她自取；也因她確診，包括工人姐姐全家都居家隔離，家傭的朋友也買食物給她們一家。令她暖上心頭。

康復後飲食亦重要 建議每日食一隻雞蛋

身為營養師的Annie注重健康，她稱，康復後飲食也很重要，首先一定要有蛋白質，因蛋白質是維持肌肉量及免疫球蛋白，建議每日食一隻雞蛋或以上；以及益生菌食物，無論是乳酪或保健品；她強調，如天氣好要多些曬太陽

疫情關係，有很多研究顯示，維他命對整體免疫系統，尤其是上呼吸系統保護有幫助，食保健品，多曬太陽，補充不同維他命，對整體免疫系統有幫助。

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記者：黃存新、張懿慧