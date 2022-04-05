【升key雀】專家拆解杜鵑科雀鳥鳴叫原因　杜鵑幼鳥為求生摧毀其他未孵化鳥蛋

▲ 「升key雀」為原名「噪鵑」，屬杜鵑科雀鳥。

「餓痾～餓痾～餓啊」，相信住在香港，大家都會聽過這不斷重複，不斷升key直至走音的「歌聲」。連噪鵑在內，香港總共記錄過14種杜鵑科雀鳥，當中有11種每年都可以看到。大部分杜鵑都有獨特的叫聲，有些更會為了求偶而整夜鳴叫。雖然杜鵑叫聲響亮，體型也比斑鳩大得多，可是一般都只聞其聲。

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▲ 14種杜鵑科雀鳥。(圖片獲Project CROW 嗚鴉自然教室授權轉載。)

以大鷹鵑為例，牠們的飲歌 「Brain Fever!」可以傳遍整個山谷，但牠們生性隱密，要在密林中找出蹤影一點也不容易。

杜鵑歌喉響，但更著名的大概是「托卵」行為。除了褐翅鴉鵑和小鴉鵑，香港的杜鵑都不需要築巢。雌鳥會鬼祟地將蛋生在別人的巢裏面，然後迅速逃離現場。杜鵑寶寶破殼而出之後，第一時間就把眼前的蛋統統推走，讓養父母專心一意地照顧牠。（其實就是鵲巢鳩佔的故事，「鳲鳩」是杜鵑的古名。）

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拋棄小孩、殺掉同巢小鳥的行為或者令人費解，卻不一定就人人討厭。中國神話中，杜鵑鳥是含冤而死的古蜀明君，化為杜鵑夜夜鳴冤。杜甫甚至想像雀鳥必定是敬重英靈，才會甘心照顧杜鵑的幼鳥。而現實上，杜鵑能夠制衡繁殖能力強的物種，在生態上也算是擔當着重要的角色。

噪鵑的「音樂節」就只有這幾個月。到了盛夏，牠們完成了繁殖的使命就會靜靜躲回大樹中，養好聲音下年春季再戰。

香港常見杜鵑種類叫法，可參考「香港自然蹤跡」連結：

噪鵑【按此】

八聲杜鵑【按此】

四聲杜鵑【按此】

大鷹鵑【按此】

棕腹杜鵑【按此】

褐翅鴉鵑【按此】

文章獲Project CROW 嗚鴉自然教室授權轉載。

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