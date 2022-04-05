【提早暑假】3兄弟放暑假困獸鬥從爭執學相處　前護士港媽設計遊戲陪伴度情緒壓力

▲ Vivian形容，這個提早的暑假像「病假」。

受疫情影響，全港中小學、幼稚園生現正「放暑假」中，不過與以往暑假可以參加興趣班、課外活動不同，孩子們大多數時間都只能留家避疫，如何讓孩子「放電」和學習，是不少家長煩惱的問題。有3孩媽媽就設計一些小遊戲，讓3名兒子訓練小手肌，學習分享和紀律，亦要處理孩子們的情緒壓力。

在疫情爆發的兩年間，幼稚園學生實際面授上課的時間，較中學和小學更少，只有200日左右，小朋友大部分時間都留家避疫。TVB節目《新聞透視》最新一集訪問了一個3孩家庭。

媽媽Vivian湊住3名分別5歲、4歲和2歲的兒子，Vivian表示，對小朋友來說，他們被困家中甚麼也不做，其實很辛苦，

暑假本應是很多活動，現時沒有面授課、實體課，就算是畫畫、跳舞等興趣班，全部都是zoom，已經失去意義。

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設計小遊戲

為免孩子在家百無聊賴，Vivian設計了一些遊戲，希望讓孩子感覺在幼稚園上課一樣，有些目標讓他們學習，例如一個叫「彩虹米」的遊戲，透過觸感訓練小朋友的小肌力，對學習拿匙羹、寫字都有幫助。孩子們用匙羹盛起彩虹米，倒入碗裡或瓶裡。

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沒想到，一支小小的匙羹卻讓兄弟之間發生爭執。原來2歲的弟弟想要大哥的匙羹，哥哥卻不讓，媽媽教弟弟問哥哥可否借給他，惟哥哥思考過後仍拒絕，弟弟就開始尖叫大哭，媽媽只得抱走弟弟，給他空間冷靜。

學習情緒管理

Vivian表示，弟弟仍在學習分享、排隊等紀律，本來幼稚園要學的東西，現在要在家學習，而被困家中，小朋友一定要有情緒壓力，

他想玩的沒得玩，沒法出街玩，都容易有情緒波動，處理他們的情緒是更大壓力。或者不跟他們玩，他們把家中弄得亂糟糟，是更大壓力。

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爸爸放假的日子，是全家人一周一次的戶外放風日，Vivian表示，出街都要避開人多的地方，以前會去商場，現在盡量不去。出外走走，他們的情緒都會穩定一點，小朋友「放電」後身體較累，回去進食和睡覺都會好一點。

疫情嚴峻，不要說外出遊玩，只是落街都要很小心。所以這個「暑假」似是病假多些。

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責任編輯：王明芳