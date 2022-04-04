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【DSE2022】應屆考生形容特別考場安排如「定心丸」　盼當局每區設專屬熱線

社會 17:38 2022/04/04

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陳同學認為，當局今宣布如期開考及特別試場安排，就像派了「定心丸」，讓他可以集中精神溫習。（受訪者提供）

教育局今日（4日）宣布，2022年中學文憑試如期於4月22日開考。確診或被列作密切接觸者的考生，可選擇到竹篙灣檢疫中心應考。（詳情即看：【下一頁】）。應屆考生陳同學認為，有關安排如「定心丸」，讓他可放下擔憂專心溫習。他希望，當局設立每區專屬熱線，減低考生未能打通電話的機會。

陳同學指出，當局早前一直未公布確切開考日期，令他很擔心會延期，認為再拖一個月，只會令緊張的情緒隨時間增長。他說，有時在溫書途中想起文憑試的不確定性，都會擔憂到不能集中精神，影響溫習進度：

好難集中精神，溫書嘅效率都低咗，心態上好焦慮。

他又說，自己很擔心會染疫，無法應考而需申請成績評估，白白浪費一直以來備試的心機。陳同學認為，當局今宣布如期開考及特別試場安排，就像派了「定心丸」，讓他可以集中精神溫習。

當局宣布，被列作密切接觸者或確診考生，須致電考評局熱線，並聯絡點對點抗疫的士送至竹篙灣檢疫中心隔離及考試；而應考當日快速檢測呈陽性的考生，應在早上6時半前致電熱線，陳同學說，如果染疫都會選擇到竹篙灣應考，希望當局分別於18區每區安排專屬熱線，減低考生未能成功致電的機會。他又說，自己本身亦預計會早些起床，調整心態，作最後準備，認為相關時間不算太趕。

應屆DSE考生兩年多來面對疫情下種種不確定性，陳同學稱，自己現時會放寬心，

中咗咪中咗，依家又唔係冇機會考，有時做得好同唔好，都同心態上調整有關。

他說現時目標是「博盡」，用盡心機溫書，考試時不令自己後悔。

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記者：黃悅晴

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