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【開心速遞】梁凱晴碩士生棄讀博士追演藝夢　《愛．回家》做「人肉布景板」照交足戲

娛樂 18:29 2022/04/04

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梁凱晴加盟《愛．回家之開心速遞》甘願由路人做起。

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》美女如雲，不時加入新面孔尤其港姐，繼近年2020年港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）、2019年港姐季冠古佩玲加盟飾演「接龍集團」職員「呂冠君」及補習社「申老師」，近日又有一名港姐被召入《開心速遞》大家庭，就是應屆港姐亞軍梁凱晴（Carina）。

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梁凱晴交足戲

日前「細龍生」鄭世豪在初戀Cafe一幕，原來背後的食客其中一位是Carina。

可惜出鏡只有短短一幕，不但沒有對白，更只是矇矓「人肉布景板」，沒有清晰大特寫。首次拍劇的她雖然淪為布景板，但仍然表現專業，面部表情交足戲，絕對值得讚揚。

Carina在日前一集《愛．回家之開心速遞》做人肉布景板。（劇集截圖）

【香港小姐2021】亞軍梁凱晴英國名牌大學畢業　選美後盼跟周嘉洛合作拍劇

學霸港姐

現年26歲的Carina參選港姐為大熱之一，因外貌似90年代女神楊采妮故有「翻版楊采妮」之稱。她擁有高學歷，在英國薩里大學（University of Surrey）修讀Bachelor of Science的International Hospitality Management，薩里大學的酒店管理學專業在QS2020世界大學學科排名中被評為世界第八。

之後Carina在香港城市大學修讀Master of Science in Marketing，專攻市場管理範疇相關的數據分析研究，是美貌與智慧並重的學霸港姐。她笑言大學教授原本建議她繼續升讀博士課程，但因她想趁年青嘗試其他方面發展，故毅然選擇了參加香港小姐。

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同屆王嘉慧待遇更好

而同屆的落選港姐王嘉慧，亦有份參演《開心速遞》，而且待遇比亞軍的Carina更好。她在劇中飾演市場部Gina，在昨晚（3日）一集亮相飾演阿壯（焦浩軒）約會對象，卻因外貌比童顏臉的男方成熟，被誤以為「姊弟戀」。

王嘉慧首次客串就有戲份，網民對於她的演出更有讚無彈，大讚她上鏡而且演技自然，似乎有望加入演出更多劇集。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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