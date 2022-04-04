【亂放煙花】涉年初五尖沙咀星光大道對開放煙花　警方觀塘拘捕27歲本地男子

今年農曆新年期間，多區有市民私下放煙花，其中年初五（2月5日）凌晨有人尖沙咀燃放煙花，警方昨日(3日)在觀塘拘捕一名27歲本地男子，涉嫌「肆意或疏忽地燃放煙花或爆竹以致對任何人造成損失或危險」。

警方指，今年2月5日凌晨接獲報案，指有人在尖沙咀星光大道近麼地道對開位置燃放煙花，人員接報到場，在場檢獲2組煙花發射器殘骸，每組發射器由100個個圓筒型發射管組成。由於燃放煙花位置接近人群及樓宇，對公眾安全及財產構成危險，警方高度重視案件。

油尖警區反黑組第一隊接手調查，於昨日在觀塘拘捕一名27歲姓周本地男子，涉嫌「肆意或疏忽地燃放煙花或爆竹以致對任何人造成損失或危險」。初步調查顯示，案發當晚有一架可疑車輛接載3名男子到達事發現場，3人放煙花後隨即登車逃去。行動中，人員檢獲該輛涉事車輛。被捕人現正被扣留調查。案件仍在調查當中，不排除有更多人被捕。

警方重申，隨意燃放煙花爆竹是極不負責任的行為，對他人及自身安全構成威脅，隨時引起火警甚至發生爆炸，強調會全力追查非法燃放煙花爆竹的案件。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒