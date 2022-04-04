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【亂放煙花】涉年初五尖沙咀星光大道對開放煙花　警方觀塘拘捕27歲本地男子

社會 17:49 2022/04/04

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今年農曆新年期間，多區有市民私下放煙花，其中年初五（2月5日）凌晨有人尖沙咀燃放煙花，警方昨日(3日)在觀塘拘捕一名27歲本地男子，涉嫌「肆意或疏忽地燃放煙花或爆竹以致對任何人造成損失或危險」。

警方指，今年2月5日凌晨接獲報案，指有人在尖沙咀星光大道近麼地道對開位置燃放煙花，人員接報到場，在場檢獲2組煙花發射器殘骸，每組發射器由100個個圓筒型發射管組成。由於燃放煙花位置接近人群及樓宇，對公眾安全及財產構成危險，警方高度重視案件。

油尖警區反黑組第一隊接手調查，於昨日在觀塘拘捕一名27歲姓周本地男子，涉嫌「肆意或疏忽地燃放煙花或爆竹以致對任何人造成損失或危險」。初步調查顯示，案發當晚有一架可疑車輛接載3名男子到達事發現場，3人放煙花後隨即登車逃去。行動中，人員檢獲該輛涉事車輛。被捕人現正被扣留調查。案件仍在調查當中，不排除有更多人被捕。

警方重申，隨意燃放煙花爆竹是極不負責任的行為，對他人及自身安全構成威脅，隨時引起火警甚至發生爆炸，強調會全力追查非法燃放煙花爆竹的案件。

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責任編輯：蘇文軒

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