【蔬果農藥】32大最多農藥殘留蔬果排行榜　營養師：過量攝取恐中毒致肝腎負擔【附清洗方法】

▲ 台灣營養師程涵宇整合了蔬菜及水果農藥殘留排行榜，各佔16款。

蔬果是健康食品，但農藥殘留問題也引起不少人關注。台灣農業委員會日前公布「農藥殘留監測研究成果報告」，蔬菜中農藥殘留不合格率排名第一位是豌豆，而蘿蔔、菠菜、芥蘭等常吃蔬菜也榜上有名；而在水果部分，殘留比率最多第一位是百香果（熱情果）。營養師程涵宇提醒，農藥對人體危害依種類不同，攝取過量會中毒，長期累積更會造成肝腎負擔。

台灣營養師程涵宇在Facebook專頁整合了蔬菜及水果農藥殘留排行榜，各佔16款。其中豌豆、芹菜、蘿蔔分佔蔬菜排行榜中首3位；而熱情果、龍眼、橙就佔水果排行榜前3位。程涵宇亦整理了最乾淨的蔬菜水果，各佔10種，當中包括莧菜、粟米筍、葡萄等，點擊下圖了解更多：

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要減少農藥殘留，程涵宇提醒蔬果買回家後要清洗。她指出，以「流動水」搭配軟毛刷清洗可降低農藥殘留，以下是清洗蔬果的原則：

蔬菜類

葉菜類：切除根部，每片撕下清洗凹面處。青江菜清洗1分鐘後農藥殘留的去除率為75至85%。

甜椒、茄子等果菜類：流動水沖洗後切除蒂頭。甜椒清洗1分鐘後農藥殘留的去除率為80%以上。

苦瓜等瓜菜類：以流動水沖洗，拿小毛刷輕刷凹面處，最後切除蒂頭。小黃瓜（青瓜）清洗1分鐘後農藥殘留的去除率為28至93%。

高麗菜（椰菜）、大白菜等包葉菜類：去除外葉，每葉剝離，以流動清水清洗每一葉片。高麗菜（椰菜）剝除2至3片外葉後，農藥殘留的去除率可達90%以上。

豌豆、四季豆等豆菜類：以流動清水清洗，最後在剝除頭尾及老絲。豌豆清洗1分鐘後農藥殘留的去除率為43至70%。

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水果類

葡萄、草莓（士多啤梨）等漿果類（連皮吃）：流動水清洗每一顆果實後再去除蒂頭。草莓（士多啤梨）經清洗和去除蒂頭後，農藥殘留的去除率達47至92%。

有果皮的水果例如柑橘、梨子、香蕉、百香果（皮不吃）：切水果之前、去外皮之前一定要先洗。程涵宇指出，剝皮時容易不小心將農藥沾染到果肉，因此不吃外皮也一定要清洗果肉才吃。

文章獲營養師程涵宇授權轉載，原文【見此】。

▲ 營養師程涵宇。

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責任編輯：陳昊淋