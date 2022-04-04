【MARVEL電影】倒數1個月《奇異博士2》上映　多元宇宙失控

▲ 《奇異博士2: 失控多元宇宙》

因為第五波疫情大爆發，戲院暫時關閉，不過在4月21日有望可以重開。而今今是4月4日，下個的5月4日將上映MARVEL電影《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness），估計香港觀眾屆時可以入戲院睇到。

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原班人馬登場

Marvel電影宇宙繼劇集《洛基》（Loki）、《溫黛與幻視》（WandaVision），及電影《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）打開多元宇宙的序幕後，MCU在今年首部電影《奇異博士2：失控多元宇宙》劇情承接《蜘蛛俠：不戰無歸》揭開多元宇宙更多奧秘。

《奇異博士2》有首集原班人馬再登場，包括「奇異博士」班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）、「緋紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen） 、「王」黃凱旋（Benedict Wong）等。

初代《蜘蛛俠》導演執導

此外，影片由初代電影版《蜘蛛俠》三部曲導演森雷美（Sam Raimi）執導。

從最新預告片可見，《奇異博士2》在故事、格局、製作、特技各方面均超越上集，更有暗黑版奇異博士首度現身！