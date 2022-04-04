【Omicron混合病毒】本港兩宗混合病毒感染均已接種兩針　港大研究指潛在風險不容忽視

新冠變種病毒Omicron肆虐，近日英國更現3款新混合變種病毒XD、XF及XE，而本港早前亦錄兩宗輸入個案感染Omicron BA.1及BA.2混合病毒。港大公共衞生學院分析指，兩宗個案均已接種兩劑復必泰，一人未有症狀，另有一人已持續喉痛及咳嗽，強調現時混合病毒或屬零星個案，惟潛在風險不容忽視，倡長遠持續新冠病毒基因監察。有關研究於《medRxiv》預印，正待同儕審批。

港大醫學院公共衞生學院教授潘烈文說，變異病毒株不一定會令產生嚴重病徵高，或有更高的傳播率，但強調不可輕視。詳情請見【下一頁】

港大公共衞生學院檢視去年11月中至今年2月初，198個輸入個案的檢測陽性樣本，佔同期793個輸入個案陽性樣本2成半，CT值均低於30，即病毒量高；當中可作病毒全基因排序有180個樣本，58個屬delta變種病毒、120個屬Omicron，包括有66個為BA.1、28個為BA.1.1及26個為BA.2。大部分BA.2個案均來自菲律賓及尼泊爾，料此病毒株早於當地流傳。

研究顯示，有2名有流行病學關連的病人，被揭帶有Omicron另一病毒株獨特分支，二人今年2月由歐洲抵港，於機場核酸檢測陽性，CT值分別為27及22；其中一名病人報稱自1月底起，有喉痛及咳嗽症狀，另一病人則無病徵。二人均已接種兩劑復必泰疫苗，分別於去年6月及11月接種次劑。

團隊根據二人的病毒基因排序，推斷二人感染Omicron混合病毒，進一步分析發現其二人所帶的病毒，第5段基因序列只帶有BA.1專屬核苷酸多型性變異，第3段只帶有BA.2專屬核苷酸多型性變異。研究分析上月初仍未於病毒數據庫GISAID或核酸數據庫GenBank，見到相似混合病毒基因序列，故相信屬新型混合病毒。

分析指，混合病毒的BA.1段與歐美檢出的BA.1病毒基因相近，而BA.2段則與大多地區傳播的BA.2病毒相近，惟由於現時BA.1及BA.2共同於全球流傳，難來確定變種混合病毒於源於何地。縱然現時證據顯示變種混合病毒或屬零星個案，有關潛在風險不可忽視；又強調病毒同源重組於動物或其他人類冠狀病毒常見，而部分病毒混合重組，或可引發更強致病性，認為有需要就新冠病毒長遠病毒基因監察。

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記者：陳正怡