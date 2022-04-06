【居家抗疫】營養師確診居家隔離10日 8招成功防止3子女及家人受感染

確診時最擔憂傳染他人，育有三孩的營養師李杏榆（Annie）今年2月確診，期間經歷喉嚨劇痛、聲沙等不適症狀，經過10日居家隔離終轉陰性。在隔離期間，Annie不忘做足防疫措施，8招防疫法，終成功防止3子女及家人受感染。

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Annie憶述， 今年二月接種第二針疫苗後第4日，見同事確診遂排隊做檢測，翌日證實自己確診。確診首日晚上有發燒，之後伴隨喉嚨痛、咳嗽、聲沙，家人笑稱「變了老牛聲」，而喉嚨痛最嚴重時，曾半夜痛醒要食止痛藥。

由於確診時正值第五波疫情高峰期，Annie坦言，當時最擔憂要去隔離社區隔離，「如我要去隔離，我的小朋友怎麼辦？」，又怕傳染給孩子及他人，

當確診後，不是擔心自己，最擔心是會傳染給小朋友，自己中都知道自己身體狀況去處理，小朋友最驚她們不舒服，但不知怎樣去表達。

幸運地，Annie確診第9日再做檢測，終呈陰性。其居家隔離，剛才政府對居家隔離政策有所改變，7日後呈陰性可外出，她居家隔離、11日後才外出。

在居家隔離期間，annie雖確診，但其3位分別8歲及6歲雙胞胎孩子、丈夫及工人姐姐均沒被傳染。annie感恩，

好彩3個小朋友都沒被傳染。

她分享防疫心得，總括有8招，當中包括在家長期戴口罩等，詳細防疫心得點擊下圖：

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Annie又分享到，自己一直有給孩子吃保健品，包括食益生菌糖，多種維他命，亦有食魚油，但因小朋友吞不了魚油，她會叫工人姐姐煮飯時，剪掉一粒魚油，將魚油滴落飯和湯裏，「因未必日日整到三文魚給她們吃，其他魚相對奧米加3真的相對低些，這數樣食物基本每日都有食。」

Annie家中長期會煲羅漢果水和羅漢果茶，她稱，羅漢果除有潤喉作用，另羅漢果甜味，更是0卡路里，不會惹痰，羅漢果水是居家必備。

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記者：黃存新、張懿慧