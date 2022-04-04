【回收減廢】環保署今年內增設10間回收便利點　料提供約200個工作崗位

▲ 環境局局長黃錦星。（陳國峰攝）

環境局局長黃錦星今日（4日）表示，環保署「綠在區區」正在擴充「回收便利點」，支持各區民眾減廢。今年新批共10間，會相繼開業，提升社區回收服務。當中，已有6間新增「回收便利點」在過去2個月投入服務，包括綠在鴨脷洲、綠在跑馬地、綠在堅城、綠在聯和墟、綠在太和及綠在朗屏。還有4間將新開，包括綠在佐敦、綠在建生、綠在二陂坊及綠在西貢墟，預計今季內會陸續投入服務，令「回收便利點」總數擴展至共32間。

黃錦星指，單單新一批「回收便利點」就會提供約共200個不同工作崗位的就業機會，同時多間「回收環保站」亦在聘請約共70位職工，歡迎有心人留意各區「回收環保站 / 回收便利點」招聘啟事，包括長工兼職等。

「回收便利點」可乾淨回收各項回收物，包括各種各樣可回收廢膠、紙、金屬、玻璃樽、四電一腦、小型電器、慳電膽及光管、充電池、外賣即棄塑膠等。 首批22間「回收便利點」已投入服務1年多。

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記者：黃穎津