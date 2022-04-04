【全民快測】公務員事務局呼籲政府僱員及其家人　周五起一連3天做快測

▲ 公務員事務局呼籲政府僱員及其家人，周五起一連3天做快測。（政府新聞處）

繼上周包裝「防疫服務包」、試行「疫苗到戶接種計劃」、執行「圍封強檢」行動後，公務員事務局局長聶德權、公務員事務局常任秘書長楊何蓓茵與同事一行50人，兵分多路，將裝有口罩、中成藥、快速抗原測試包、防疫資訊小冊子和心意卡的「防疫服務包」送到市民手上，並呼籲居民星期五（8日）起，連續3天做快速測試。

聶德權表示，今日派發服務包，除了可以體現政府同事與民間組織、義工一起做一件事，就是團結抗疫；另一方面，亦表達對市民的關心，特別是居住在「三無」大廈的基層家庭。

另外，公務員事務局呼籲所有政府僱員及其家人，以及全港市民在星期五起一連3天做快速測試，以及早識別社區中所有感染的患者，提醒檢測呈陽性者必須在24小時內通過指定的申報系統向衛生署衛生防護中心報告。

聶德權呼籲，除了要自我檢測，更要接種好新冠疫苗。尚未接種新冠疫苗的市民應立即行動接種疫苗，而已接種第一劑或第二劑新冠疫苗的市民，須適時接種第二和第三劑疫苗，以維持疫苗的保護力。接種了兩劑新冠疫苗的18歲或以上人士在接種第二劑疫苗三個月後，現已可以接種第三劑疫苗。

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責任編輯：李榮忠