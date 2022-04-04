【反起跑線聯盟】潘燦良兒子Martin首次拍劇演出生鬼　6歲植海維因周家怡一句話變得獨立

▲ 《反起跑線聯盟》小演員「七小福」之一的Martin表現搶鏡，與劇中爸爸潘燦良大受歡迎。

由梁詠琪（Gigi）、潘燦良等主演的ViuTV劇集《反起跑線聯盟》，播映至今好評如潮，家長大讚有共鳴，連小演員「七小福」也非常搶鏡，其中飾演富爸爸潘燦良兒子Martin的童星植海維（Kyle）表現生鬼。植媽媽Yan首度接受訪問大談拍攝趣事，驚訝囝囝第一次演戲後，性格變得獨立了許多。

《反起跑線聯盟》由梁詠琪、強尼、潘燦良和周家怡等主演，以父母面對兼顧事業、子女成長和入學現象作主線，劇中亦起用大量小演員，當中有「七小福」之稱的7位童星佔戲甚重，除了梁詠琪的囡囡瑤瑤之外，潘燦良的兒子Martin也令觀眾留下深刻印象。

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3孩媽媽育有「維馜熊」

「Martin」是小演員Kyle的處男角色，真媽媽Yan育有3孩，6歲的Kyle是大仔，下有4歲妹妹植海馜和2歲細仔植海熊。Kyle之前是零拍攝經驗，去年8月中，她在facebook見到有帖文召募小演員，無論年齡與身高的要求都與Kyle匹配，在朋友鼓勵下報名一試，喜獲試鏡機會。

試鏡當日，劇組把Martin和Billy的劇本給予Kyle，要背一場戲的對白演出。經過3次試鏡後，最終敲定他演出Martin的角色，隨即要在兩星期內準備一切，8月底至10月開拍。媽媽Yan估計兒子一臉可愛BB樣，但說話比較成熟而獲選中。

▲ Kyle起初覺得以為燦哥好惡好cool，其實燦哥對小朋友好斯文，說話都陰聲細氣。（受訪者提供相片）

Martin首日拍攝好驚「爸爸」

突然要在開學時間拍攝劇集，Yan有感一切來得好快，幸好劇組很遷就小朋友，大多安排在周六日及平日放學後拍攝，可以讓小朋友當課外活動參與。

Yan猶記得兒子第一天拍攝是在辦公室，見到留鬍鬚的潘燦良穿上西裝怒罵Johnny（岑珈其飾），加上燦哥一入戲就好認真、沒有笑容，且氣場極大，令Kyle起初很害怕燦哥。直到第3天在大宅拍攝家居戲，燦哥變回暖男爸爸的模樣，「兩父子」開始多談天，Kyle才不再害怕他。

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感激周家怡一句教導說話

至於女主角Gigi很少對手戲，主要在幼稚園同場；Kyle與周家怡和Billy仔的合作較多，而周家怡曾說過一句話，令Kyle明白自己是一位演員，馬上聽教聽話，Yan十分感激家怡。

有一次拍攝他與Billy仔、家怡和燦哥一起為陸運會練習，但Kyle突然扭計不願跳遠，家怡便拉他到一旁認真地說︰『你是一個專業演員，要聽導演講，做到他的要求。』Kyle一返埋位就願意拍攝。從此他就很明白大人的說話與指令，不再像以前般只顧扭計。

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Yan又感謝幕後人員的耐心教導，尤其是兩位副導演，每場戲皆會教導小朋友們如何演出，例如要做的表情、態度、應該開心或不開心，「我最多只能與兒子先背熟劇本，讀好每一個中文字。」

讀國際學校與包包做同學

Kyle就讀位於大埔的挪威國際學校，會講廣東話但不懂看中文字。Yan見到有網民指兒子懶音多，她與丈夫已努力為兒子惡補廣東話，幸好學校是全港少數教導繁體中文的國際學校，而Yan亦有安排兒子補習國語及練中文字。

▲ 植爸爸和植媽媽認為孩子讀書成績不重要，培養人格才是重點。（受訪者提供相片）

徐榮的6歲女兒包包與Kyle從K1至Year 2（相等於小一）都是同班同學，相當老友。兩人更向同一位老師學跳K-Pop舞蹈，一起參加比賽，「他們跳得好開心，我和包媽都覺得他們跳得幾好！」Yan笑稱兒子還主動提出玩較冷門的課外活動如舞獅、三項鐵人、溜冰等，長期都要放電！

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重培養人格快樂學習

Yan感恩兒子在挪威國際學校讀得開心，像劇中的「樂悠悠幼稚園」一樣是happy school。她與丈夫都認為孩子讀書成績不重要，培養人格才是重點，例如尊重長輩、對人說話要有禮貌等。劇集的宗旨與Yan的育兒理念也相近，其中一集講述小朋友做話劇表演，Yan有很大感觸。

做話劇在小朋友角度只是玩，不會介意輸贏、是否企中間位，只有家長介懷。Martin一直想扮樹，是個毫不起眼的角色，但在Martin心目中這是主角，是我們大人想像不到的。

拍畢劇集返回學校後，老師大讚Kyle變得成熟、理解能力提高了不少，更容易明白老師的講課內容。Kyle也拍劇拍上癮，常問媽媽幾時可以再拍戲或拍廣告，「他見到『七小福』其他小朋友都有些廣告出街，但我以前沒有為他尋找過機會，之後都會留意一下。」

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記者︰林綺玲