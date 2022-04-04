【新冠疫苗】過敏科醫生：絕大部分人適合接種疫苗　只有一類人過敏或需評估

▲ 香港大學免疫學和過敏學專家和臨床助理教授李曦。（資料圖片）

香港大學免疫學和過敏學專家和臨床助理教授李曦在今日（4日）出席港大節目時表示，疫苗推出初期不少人對接種有所保留，特別是患有過敏症的患者。李曦指，香港過敏協會在3月進行問卷調查，在161名已接種疫苗的會員中，只有8人出現需要就醫的不良反應。他表示，絕大部分人都適合接種疫苗，只有在接種第一劑疫苗後，經醫生判斷出現嚴重過敏性反應，才有需要到過敏科診斷是否適合接種疫苗。

李曦表示，以過敏科醫生角度其實所有人都適合接種新冠疫苗，不過若在接種第一針後出現過敏性反應，由醫生評估認為是出現嚴重過敏性反應，可轉介到過敏科進行諮詢，診斷是否適合接種疫苗。

而對輔料類（PEG）過敏的市民，可接種PEG-free的疫苗，例如科興疫苗。他解釋，只有極少數人對輔料類過敏，而且亦不是新事情，以往一直有人在其他藥物對輔料類過敏。不過由於新冠疫苗全球都在接種，因基數較大令到對輔料類過敏患者數目及報道好像增多。

有市民表示接種第一針復必泰5日後，心口不舒服，李曦指在醫學角度上的過敏是指免疫系統出現不適當反應，接種疫苗能讓免疫系統提早適應病毒的攻擊，出現輕微不舒服是很正常，不過若出現心肌炎反應就需要到專科診治。

對於日後是否需要每年接種加強針，李曦指其實不應太過重視抗體指數，因疫苗其實不只是提供抗體，能夠為其他細胞提供免疫記憶，抗體下降不代表細胞失去免疫記憶，「而家打疫苗唔代表兩三年後冇用，可能一世都有用，而家打加強劑只係希望大家個抵抗力好啲。」

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記者：李榮忠