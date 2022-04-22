新產品從研發到推出市場前，研發方都會經過內部測試，以確保產品或服務發揮其核心功能。樂齡科技產品亦如是，近年本地科創公司都開始研發相關產品，以回應香港人口高齡化的需要，不過過程卻容易忽略了用家意見及體驗，難以製造迎合用家需要的產品。如果能夠提供測試平台讓用家試用產品及參與產品開發過程，又能助科創企業改良產品，不是正好嗎？「樂齡科技平台」正是為此提出解決方案，透過提供測試平台，為科創公司提供更多用家反饋的機會，讓人人有SAY！

實例分享：用家助科創公司改良產品



不少長者和長期病患者都需服用多種藥物，但不時都會出現忘記服藥，甚至「食錯藥」的問題。本地企業家健科技有限公司就針對這問題，研發了家用自動發藥機Kindo。這部機能同時存放多達12種藥物，設置簡單，不需人手分藥，服藥時一按發藥鍵，便自動分發正確劑量的藥物，並按時提醒用家服藥。不過，Kindo是否已能切合用家的實際需要？



家健科技有限公司負責人楊灦坦言，團隊以設計師、工程師和藥劑師為主，難以接觸真正用家，無法得知他們意見。於是，家健科技有限公司加入了樂齡科技平台，獲平台協作伙伴香港科技園及香港生產力促進局提供顧問服務，並透過平台不同活動接觸到不少長者，收集用家意見。「樂齡科技你有SAY」就是其中一個協助科創公司收集用家意見的活動。這項活動在樂齡科技博覽暨高峰會2021上進行，讓公眾親身接觸新產品，並直接向研發方提出意見。不少公眾都十分踴躍，就Kindo的設計表達意見：「這部機可以放藥水嗎？」「若服藥劑量是半粒，發藥機如何處理？」「機身大小，可否再改細？」



楊灦讚揚平台的服務有助解決科創公司難以獲取用戶反饋的困難。「樂齡科技平台令公司有常規的途徑去收集用家意見，活動有不同的公眾人士參與，包括有需要服藥的公公婆婆、照顧長者的家人，還有院舍的前線同事。」能夠得到用家意見，無疑對產品發展及改善有一定的幫助。他表示，未來公司會著手改良產品，令長者更安心使用。

▲ 家健科技有限公司研發的自動發藥機Kindo。

▲ 樂齡科技平台的「樂齡科技你有SAY」活動，讓公眾即場表達對樂齡科技的需求和想法。

一站式樂齡科技平台助供求雙方無縫連接



樂齡科技平台由社會創新及創業發展基金（社創基金）委聘香港社會服務聯會（社聯）作為協創機構，牽頭並夥拍九個協作伙伴組成的合作聯盟，冀廣納各持份者參與，共商推動樂齡科技發展的合作方案，並提供培訓及交流機會，提升供求雙方研發及應用樂齡科技的能力，以及收集各界意見及加入用家角度，藉以完善樂齡科技生態系統及方案。



為期三年的項目已於2021年展開，平台的九個協作伙伴分別為來自澳洲的Global Centre for Modern Ageing Limited（GCMA）、基督教靈實協會、香港生產力促進局、香港科技園公司、香港理工大學賽馬會復康科技中心、物流及供應鏈多元技術研發中心有限公司（LSCM）、達信風險管理及保險服務（香港）有限公司、團結香港基金以及香港大學護理學院。各伙伴都是其專業領域的佼佼者，務求集眾方之力，為香港構建一個健康的樂齡科技生態系統，更全面地應對高齡化問題。

疫情下突顯連接功能



疫情下許多服務單位必須繼續維持服務，院舍需要原址檢疫或隔離院友，同時亦要保障員工及服務對象的安全。因此，樂齡科技平台早前緊急舉辦三場分享會，邀請福利界同業代表分享機構目前所面對的難題、危機處理的應變和準備，以及服務單位的控制疫情經驗。服務機構單位亦分享了他們的願望清單，讓產品供應商了解需要後，可運用其專業知識提供解決方案，以更好支援服務使用者和弱勢社群。



平台亦積極收集防疫或抗疫產品的資訊，包括個人衛生產品、生命表徵監測儀器、遙距診症設備、免煮即食照護食（軟餐）及快速檢測資料等，持續為人手和物資短缺的院舍提供有關產品資訊及供應以作參考。平台希望透過分享與交流，充當供求雙方的橋樑；讓前線人員和管理層掌握適時和準確的產品資訊，以應對當下的挑戰。



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(特約)