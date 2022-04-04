【嚴厲執法】油塘混凝土廠不獲續牌仍非法運作　環保署擬申請禁制令停工

▲ 油塘混凝土廠不獲續牌仍非法運作，環保署擬申請禁制令停工。（資料圖片）

環境保護署發言人今日（4日）表示，自空氣污染管制上訴委員會1月27日駁回中國混凝土有限公司就環保署拒絶其位於油塘東源街22號混凝土廠指明工序牌照續牌申請的上訴後，環保署一直密切監察上述混凝土廠的運作，強調定必對任何違例行為採取嚴厲執法行動。

環保署已於1月28日去信提醒中國混凝土有限公司，根據《空氣污染管制（指明工序）規例》，相關牌照在上訴被駁回後即告無效，並需在60天內清理廠內的水泥物料，期間該混凝土廠必須停止進行涉及指明工序的相關運作，否則即屬違法。混凝土廠已在環保署容許的限期内清理廠內筒倉的水泥物料。

環保署一直密切監察混凝土廠，並在巡查時發現該混凝土廠在相關牌照失效後仍有繼續進行懷疑涉及指明工序的運作。署方現已就其中一宗違例個案作出檢控，並正就其他發現涉嫌違例個案作進一步蒐證及採取執法行動。

環保署對中國混凝土有限公司在相關牌照失效後仍繼續進行涉及指明工序的運作表示極度關注，環保署會通知相關政府部門有關情況，以便從多方面嚴厲打擊有關違例事宜。環保署並正準備向法庭申請禁制令，要求該混凝土廠即時停止涉及水泥工程指明工序的運作。

此外，為進一步防止該混凝土廠繼續進行水泥工程而導致或促成空氣污染，環保署已根據《空氣污染管制條例》，在2月17日向混凝土廠發出法定空氣污染消減通知，要求混凝土廠即時停止涉及水泥工程的運作。該混凝土廠已就有關空氣污染消減通知向空氣污染管制上訴委員會提出上訴，上訴委員會正考慮是否受理有關上訴申請。

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責任編輯：陳麗娜