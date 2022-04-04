【好人好事】率藝人與深水埗明哥派飯予無家者 林盛斌：為社會做少少好事

▲ Bob一向關心社會時事。

藝人林盛斌（Bob）昨晚（3日）有新綜藝節目《THE SHOW MUST GO ON》推出，當中還有主持人林秀怡、陳嘉桓、黃美棋等人，但在節目的尾聲時，突然出現Bob聯同眾藝人及深水埗明哥到通州街公園派飯予無家者的畫面，有很多網友都好奇，為何會出現這個畫面，而節目屬遊戲綜藝類，Bob今日（4日）就出post解釋表示，派飯是他提議的，他說：「大家都願意做多少少，世界就有機會變得更美好！」

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畫面播出派飯當日正在下雨，Bob與明哥及其他藝人穿上雨衣派飯及物資予無家者，不過卻引起網友疑問，「最尾個part搞咩呀？」「又話Game Show嚟嘅？」「慈善籌款節目呀？」，Bob透露派飯是他的建議，他說：「如果你覺得呢一Part同成個節目格格不入，影響到你本身諗住開心笑到尾嘅心情，我同大家講聲唔好意思，因為呢個係我嘅提議。」

他續說，希望運用影響力改善社會：「我覺得做演藝事業，除了可以帶娛樂及歡樂給大家外，都可以運用少少影響力，做對個社會更加好的事。亦希望用幾分鐘可以令你更加了解到，其實社會上面有好多人需要幫助，如果大家都願意一齊做多少少，世界就有機會變得更美好！」

Bob一向關心社會時事，他早前就曾經出Post為順豐速遞員發聲，事緣有網民在「小西灣富景花園居民聯絡組」Facebook專頁內，將一名速遞員在屋苑公眾範圍的廢物分類回收桶旁食飯盒的相片放上網公審，直斥對方除下口罩影響環境衛生。Bob出Post為該名速遞員討回公道，直斥投訴者無同理心、不善良。最後Bob更指若該名速遞人員被公司開除，會立即安排新工作給他。

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責任編輯:陳麗薇