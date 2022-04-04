【商品條例】拍賣行涉使用虛假商品說明古錢幣　海關拘2人

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香港海關四月一日拘捕一間拍賣行的一名公司代表和一名顧問，他們涉嫌將虛假商品說明應用於拍賣錢幣和供應附有虛假商品說明的錢幣，違反《商品說明條例》。

海關早前接獲舉報，指一間拍賣行所拍賣出售的三十一枚古錢幣懷疑為假幣。經海關調查及錢幣認證機構證實後，該批錢幣並非拍賣行所聲稱的古錢幣。

海關人員遂於四月一日採取行動，拘捕一名二十六歲女子和一名六十八歲男子，分別為涉案拍賣行的公司代表和顧問。案件仍在調查中，被捕人士現正保釋候查。

海關提醒商戶須遵守《條例》的規定，而消費者於購買商品時亦應光顧信譽良好的商戶。根據《條例》，任何人在營商或業務過程中將虛假商品說明應用於貨品上，或供應已應用虛假商品說明的貨品，均屬違法，一經定罪，最高刑罰為罰款五十萬元及監禁五年。

市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑違反《條例》的事宜。

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責任編輯：陳麗娜