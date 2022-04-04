【DSE2022】竹篙灣特別試場熱線每日早上6時起運作　一文看清申請流程

▲ 竹篙灣社區隔離設施在今屆2022年中學文憑試再設立「特別試場」，首度供確診考生申請應考。（考評局網頁圖片）

教育局及考評局今日（4日）宣布，香港中學文憑試（DSE）維持如期4月22日開考，首度讓確診考生在內的2類考生，自願選擇到竹篙灣特別試場應考。當局表示，倘考生能夠在考試當日早上6時至6時半，分別致電考評局及點對點抗疫的士兩條熱線，便有很大機會獲安排準時8時半入到竹篙灣獨立房間考試，惟考生不得自行駕車進入隔離設施。TOPick整合特別試場相關安排細節供考生參考。

Q：隔離設施特別試場可供哪兩類考生使用？

A：

確診考生 經核酸檢測確診或初步確診；或

自行進行快速抗原檢測時結果為陽性，並經「2019 冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」取得「隔離令」＊ 強制檢疫的考生 被列為密切接觸者，並接獲政府的強制檢疫通知＃；或

經「2019 冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」取得「檢疫令」＊ ＊如考生在考試當日才發現確診或屬密切接觸者而未趕及申報，須於當日考試完成後到系統作出申報

＃如考生在考試當日才發現被列為密切接觸者而未能在考試前收到強制檢疫通知，須向考評局出示家人染疫證據(例如其核酸檢測或快速抗原檢測結果等)

Q：如上述兩類考生不願到隔離設施應考，應如何處理？

A：確診及正接受政府指定強制檢疫的考生，均不准進入一般試場應考；如考生身體狀況不適合應考，或不願意在檢疫中心應考，可向考評局申請成績評估，最高可獲評級維持在第5級「封頂」。

Q：特別試場申請手續為何？

A：應分別聯絡考評局公開考試資訊中心（電話：3628 8860／電郵：qc@hkeaa.edu.hk）提出申請，然後聯絡「考生抗疫的士熱線」，表明文憑試考生身份及需要到社區隔離設施應考，以獲安排點對點抗疫的士接載前往竹篙灣社區隔離設施，有關的士只會單程前往竹篙灣，不會去其他地點。

Q：倘考生在考試當日早上得知確診或發現成為密切接觸者，可否獲送入竹篙灣準時8時半開考？

A：考生應在考試日早上6時30分前，分別聯絡公開考試資訊中心及考生抗疫的士熱線（有關熱線每個考試日早上6時起運作），以盡量安排考生在開考前到達竹篙灣社區隔離設施，參與當日考試，倘稍遲於6時半打電話，未能趕及8時半入到竹篙灣考試，將有機會獲酙情補時。

Q：倘考生在考試日前已得知確診或被列密切接觸者，須於何時申請入竹篙灣考試？

A：應在下午指定時間前，通知考評局未來數天是否應考，再由考評局通知竹篙灣應考考生資料。若是確診考生，應同時致電考生抗疫的士熱線，安排即日交通接載入住竹篙灣及應考；如被發現為密切接觸者,應通知考評局，暫時居安抗疫，並在應考前一天聯絡考生熱線安排抗疫的士，以便在應考當天盡早前往竹篙灣。

Q：考生可否自行安排交通入竹篙灣？

A：不可，竹篙灣只准已登記車輛進入，父母亦不可駕車送子女入內，只可乘坐抗疫的士入內。

Q：考生入到竹篙灣後可否臨時決定不考試？

A：當局容許考生在每個考試日決定當日是否考試，若不應考就可以改以校內成績評估，但為確保公平性，如考生已決定考試便「舉手不回」，不可以在開卷後決定不考試。

資料來源：教育局及考評局記者會

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記者：馮琪雅