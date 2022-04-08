【舒緩喉痛】營養師確診10日喉嚨劇痛聲沙 分享10種簡單食材紓緩痛症

不少人確診時出現喉嚨痛等不適症狀，育有三孩的營養師李杏榆（Annie）亦不例外，她今年2月確診，經過10日居家隔離後轉陰性，她分享10種簡單食材紓緩喉嚨痛症。

Annie憶述，確診首日當晚有發燒，之後伴隨喉嚨痛、咳嗽、聲沙，喉嚨痛最嚴重時曾半夜痛醒，要食止痛藥。轉呈陰性後一個多星期仍有咳嗽及有痰，她確診期間飲羅漢果水材紓緩喉嚨痛。

Annie分享10種有助舒緩喉嚨痛食物，適合患病人士及康復者在喉嚨痛時進食，舒緩痛症，當中包括蜂蜜 、羅漢果、洋甘菊茶、薄荷茶，以及蒸水蛋、三文魚、白蘿蔔 、洋葱、薑黃及乳酪。

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蜂蜜

潤喉、抗氧化、抗菌抗炎作用

最好買 Raw Honey (生蜂蜜)。因沒有經過加熱和加工，營養價值可以保存得好，會比Pure Honey (純蜂蜜) 高。

蜜糖可加溫水或凍水飲用，但避免用熱水。

羅漢果

羅漢果茶，具潤喉、舒緩咳嗽作用.

做法：拿3個羅漢果，已可煲5、6升，煲半小時已夠，可加陳皮、無花果乾及雪梨一齊煲，

羅漢果甜味是0卡路里，不用擔心影響血糖，惹痰。

洋金菊茶

洋金菊是多年草本成分，有舒緩作用，令人安神，夜晚易睡。

現時天氣開始回暖，不凡室溫或雪凍飲

洋金菊待它凍些，先加蜂蜜，可多些甜味。

薄荷茶

薄荷也是經過好多年草本藥物，確診後腸胃會差些，食完飯飲薄荷茶，有助消化。

現時天氣開始回暖，不凡室溫或雪凍飲都可以

薄荷茶待它凍些，先加蜂蜜，可多些甜味。

蒸水蛋

雞蛋有身體所需的必需胺基酸，有助身體製造白血球和各種免疫球蛋白。

蒸水蛋和烚蛋可保存最多營養價值，蒸水蛋比炒蛋和烚蛋更易吞嚥。

蒸水蛋或肉碎蒸水蛋，或做成燉蛋、燉奶，凍食效果也不錯。 對舒緩喉嚨痛都會舒服些。

三文魚

含有Omega-3(奧米加三脂肪酸)，平衡好壞膽固醇、幫助維持心血管健康、有抗炎作用。

可先煎香三文魚，再去骨將魚肉碾碎，加入粟米或南瓜粥、麥皮內，助吞嚥。



白蘿蔔

含有抗氧化成份，具抗炎、抗菌作用。

蘿蔔可煮個湯，加紫菜、味增、加肉，或素湯，營養價值都很豐富。

白蘿蔔紫菜味噌湯做法：

Annie分享到，會加少少肉、肉碎炒香，然後將蘿蔔去皮、切粒，煮15-20分鐘，差不多滾時，再加少少紫菜調味，到飲時，先加差不多一湯匙的味噌，加了味噌，就不用加其他調味料。

洋蔥

含有營養素硫，有助化痰、促進上呼吸道健康。

如不介意生食，洋蔥可當沙律配菜，推介加點醬油和芝麻做成開胃的涼拌洋蔥。

如生食嫌味道太濃，可加入當雜菜湯，洋蔥加肉碎煮成雜菜湯最好。

薑黃

抗氧化、抗炎作用，舒緩各種炎症。

喉嚨痛時不宜用薑黃煮咖哩或炒飯，咖喱通常會加椰奶，椰奶高脂肪，還容易惹痰。

建議薑黃粉可煮完菜後，撒在菜上用來調味，也可加入牛奶或豆漿內食用。

乳酪

研究發現染疫後腸道益菌群會改變或減少；而乳酪含有益生菌，有助平衡腸道健康。

乳酪中Greek Yogurt (希臘乳酪) 較有益，有特別標明含有 Live Culture (活性益生菌) 就更佳。

Annie提醒，以上食材，如1歲以下嬰兒切勿食蜜糖，因蜜糖中有機會有肉毒桿菌，孢子會影響小朋友腸道；另如母乳餵哺，洋蔥、薑黃、薄荷較濃味，有機會經由母乳傳給bb；另食物要煮熟，不要吃半生熟的蛋。

Annie亦稱，康復後飲食同樣重要，建議每日要食一隻雞蛋或以上，以及益生菌食物，如乳酪或保健品；另天氣好要多曬太陽

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記者：黃存新、張懿慧