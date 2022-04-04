【同心抗疫】TVB近300職藝員響應暖心大行動　 麥美恩姚子羚林凱恩等做義工

▲ 姚子羚與朱智賢

由TVB聯同全港抗疫義工同盟合辦的《共渡疫境 暖心大行動》獲多家企業包括中資機構捐贈糧油食品及防疫物品， 並獲中聯辦的支持和協助下，讓市民透過致電熱線中心領取相關支援物資。

暖心行動自展開一周以來，接獲大批有需要的市民致電求助並陸續獲贈暖心福袋，以暫緩生活困境。於過去一星期，TVB旗下近300位職藝員積極響應，每天輪流親赴香港青少年軍總會熱線中心，協助接聽電話，共接聽了近兩萬個市民來電疫下送暖。

除TVB職藝員同事外，活動連日來得到各界團體及機構支持，過去周末兩天，香港賽馬會及東華三院抗疫義工隊亦分別派出義工到場參與支援 香港賽馬會主席陳南祿 及 公司事務執行總監譚志源、 港隊劍擊選手江旻憓除接聽熱線外，更落力協助包裝抗疫暖心福袋 。

期間眾嘉賓及藝員接受TVB娛樂新聞台訪問時皆異口同聲表示，疫情下有能力並有機會參與暖心行動感到很有意義，會全力支持讓有需要的市民 得到適切的關懷。

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投入做義工

在周六（4月2日）出席暖心行動藝員包括：陳庭欣、麥美恩、黃美棋、黃婧靈、梁芷珮、李旻芳、何沛珈、關嘉敏、 葉蒨文及李芷晴等。

當中陳庭欣更是第二度參與充當義工她分享接聽熱線趣事時笑指，曾有市民表現雀躍地競猜她是哪位藝人，更認出她是前香港小姐， 傾談氣氛似家人朋友，十分愉快。

而麥美恩則表示沒想過接線生工作竟這樣繁忙，熱線響過不停，反映活動真的可以幫助到很多有需要的人士。

▲ 林凱恩

發放正能量

至於，周日（4月3日）加入義工行列的藝員則有陳山聰、姚子羚、袁偉豪、黃建東、 黃嘉雯、林凱恩、蔣家旻、朱智賢、邵珮詩、蘇韻姿、曾淑雅、胡美貽、邵初、郭柏妍、關楓馨及梁凱晴等。

陳山聰分享首次體驗接線生感受，除要不停接電話外，最深刻感受是有機會接觸多位長者，互相給予對方正能量，又能夠為公公婆婆紓困感到倍添意義。姚子羚則形容接聽熱線電話為「馬拉松式煲電話粥」並同時可幫助到很多有需要的人，非常享受過程。