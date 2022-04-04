【消費券1萬】太古地產夥八達通推消費獎賞　送出總值近500萬元現金券

▲ 太古地產夥八達通推出近港幣500萬元消費獎賞。（資料圖片）

太古地產與八達通合作，於旗下商場包括太古城中心、東薈城名店倉及太古廣場，推出一連串消費獎賞。顧客只需於上述商場使用八達通卡消費達指定金額，即可獲取獎賞，預計送出的消費禮遇合共達約港幣500萬元。

其中，在太古城中心消費滿800元或以上，可獲100元LIVE+商場現金券，以及港幣50元指定商戶現金券；於東薈城名店倉消費滿4,000元或以上，則可獲350元指定商戶現金券；而於太古廣場消費滿1,000元或以上，便可獲100元太古廣場現金券。

消費獎賞推出期間，各商場亦有其他春季精彩推廣活動，如太古城中心將由4月14日起至5月31日，推出「勁賞．買！」活動；東薈城名店倉則會由4月15日至5月15日舉行年度「狂歡購物祭」。

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責任編輯：黃小冰