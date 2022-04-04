  • 20°C
香港時間 : 2022404日 (週一) 20:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費券1萬】太古地產夥八達通推消費獎賞　送出總值近500萬元現金券

社會 20:07 2022/04/04

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

太古地產夥八達通推出近港幣500萬元消費獎賞。（資料圖片）

太古地產與八達通合作，於旗下商場包括太古城中心、東薈城名店倉及太古廣場，推出一連串消費獎賞。顧客只需於上述商場使用八達通卡消費達指定金額，即可獲取獎賞，預計送出的消費禮遇合共達約港幣500萬元。

其中，在太古城中心消費滿800元或以上，可獲100元LIVE+商場現金券，以及港幣50元指定商戶現金券；於東薈城名店倉消費滿4,000元或以上，則可獲350元指定商戶現金券；而於太古廣場消費滿1,000元或以上，便可獲100元太古廣場現金券。

消費獎賞推出期間，各商場亦有其他春季精彩推廣活動，如太古城中心將由4月14日起至5月31日，推出「勁賞．買！」活動；東薈城名店倉則會由4月15日至5月15日舉行年度「狂歡購物祭」。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰

相關文章

【全民快測】公務員事務局呼籲政府僱員及其家人　周五起一連3天做快測
今日 17:57
【全民快測】公務員事務局呼籲政府僱員及其家人　周五起一連3天做快測
【新冠疫苗】過敏科醫生：絕大部分人適合接種疫苗　只有一類人過敏或需評估
今日 19:37
【新冠疫苗】過敏科醫生：絕大部分人適合接種疫苗　只有一類人過敏或需評估
【商品條例】拍賣行涉使用虛假商品說明古錢幣　海關拘2人
今日 19:08
【商品條例】拍賣行涉使用虛假商品說明古錢幣　海關拘2人

你可能感興趣

【全民快測】公務員事務局呼籲政府僱員及其家人　周五起一連3天做快測
今日 17:57
【全民快測】公務員事務局呼籲政府僱員及其家人　周五起一連3天做快測
【新冠疫苗】過敏科醫生：絕大部分人適合接種疫苗　只有一類人過敏或需評估
今日 19:37
【新冠疫苗】過敏科醫生：絕大部分人適合接種疫苗　只有一類人過敏或需評估
【商品條例】拍賣行涉使用虛假商品說明古錢幣　海關拘2人
今日 19:08
【商品條例】拍賣行涉使用虛假商品說明古錢幣　海關拘2人
八達通 電子消費券 東薈城名店倉 Citygate Outlet 太古城中心 Cityplaza 商場 太古地產

最高瀏覽

【自私鄰居】火炭居屋走廊放鞋架盆栽大地毯　單邊位住戶公然霸佔空間惹鄰居不滿
今日 12:44
【自私鄰居】火炭居屋走廊放鞋架盆栽大地毯　單邊位住戶公然霸佔空間惹鄰居不滿
【鍾袁一戰】袁嘉敏不斷爆料有原因？　Candy指鍾培生與葉蒨文關係曖昧
今日 11:02
【鍾袁一戰】袁嘉敏不斷爆料有原因？　Candy指鍾培生與葉蒨文關係曖昧
【美魔女】王馨平練瑜伽發現身體私密隱患　自爆當年相睇嫲嫲姑姐列席幫眼
19:02 2022/03/31
【美魔女】王馨平練瑜伽發現身體私密隱患　自爆當年相睇嫲嫲姑姐列席幫眼