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【土地供應】發展局檢視收地、填海、道路工程等法定程序　冀今年內向立法會提出修訂草案

社會 20:24 2022/04/04

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發展局從五方面檢視收地、填海、道路工程等法定程序，目標今年內向立法會提出修訂草案。（資料圖片）

為加快提供可發展的土地，發展局正檢視與城市規劃、收回土地、填海、道路工程等相關的法定程序。土地及建設諮詢委員會今日（4日）舉行會議。發展局向委員介紹就發展相關法定程序的整套法例修訂建議。

檢視工作循以下五個方向進行

  • 精簡及縮短若干法定時限
  • 避免重複執行性質相近的程序
  • 明確授權政府部門同步進行不同程序
  • 理順不合時宜或不清晰的安排
  • 精簡各項程序以更有效運用公共資源

委員大致上支持各項建議，並欣悉政府為了在不同目標之間求取適當平衡所作出的努力，在精簡程序的同時，亦確保各項程序的專業質素及公眾參與。委員同意精簡《城市規劃條例》下收取公眾意見安排的方向，當中有委員建議採取適當措施更適時地展示接獲的公眾意見，並就何時及如何舉行公聽會議制訂指引，以提供客觀基礎作判斷。

委員亦建議政府與相關界別的持份者接觸和溝通，以爭取他們的支持。除了法定程序，委員亦期望政府繼續精簡土地發展不同階段的行政程序，例如大型發展計劃在法定規劃程序前的公眾參與安排、涉及多個政府部門的行政傳閱程序等。

發展局指，會充分考慮委員的意見，繼續完善法例修訂建議，目標是在今年內向立法會提出條例修訂草案。

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責任編輯：李榮忠

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