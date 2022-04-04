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【疫苗接種】今日有3.8萬名市民接種疫苗　本港287萬人已打3針

社會 21:31 2022/04/04

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（譚以諾攝）

市民持續接種新冠疫苗，今日（4日）單日再多38,832人接種新冠疫苗，當中有3,973人屬首劑接種；至於3至11歲兒童，亦已有約逾32.3萬人接種首劑疫苗，佔3至11歲兒童人口61.4%

另外，本港疫苗接種總劑次逾1,528萬劑，累計逾620.9萬人接種首劑疫苗，佔合資格人口92.2%；另累計574.3萬人已打次針，佔85.3%；另有約287.5萬人已接種第三劑疫苗。

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責任編輯：李榮忠

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