林鄭宣布不尋求連任　鍾國斌開心到開香檳慶祝？

▲ 自由黨前立法會議員鍾國斌，今日開心到開香檳慶祝。（經濟日報資料圖片）

自由黨前立法會議員鍾國斌，今日在社交平台上載一瓶空的香檳樽相片，並寫道：「聽到一個消息，即刻飲完成支香檳！」發帖時間為中午12時許，即在林鄭宣布不尋求連任後，未知兩者有否關連？

享受完一支Dom Pérignon 2010年份香檳後，鍾國斌更笑謂：「今日的香檳一定開哂！」

▲ 鍾國斌今日在社交平台上載一瓶空的Dom Pérignon 2010年份香檳樽相片。（緟國斌Facebook）

據品牌介紹，該支年份香檳以「挽救自雨中」為名，指2010年天氣原本一直適合葡萄生長，直至出現一連兩日的豪雨，令大量葡萄在短短數日間受真菌感染。最終酒莊需要捨棄部分葡萄收成，以確保釀出來的香檳質素穩定。

不知道鍾國斌在挑選香檳時，又有沒有下點特別心思呢？

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9