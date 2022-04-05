【TOPick專訪】為保護子女嚴守家規獨自用餐　張欣宇與家人「這麼近，那麼遠」

▲ 日日落區的張欣宇為保護家人，自己單獨用餐。（張欣宇facebook圖片）

居家工作，是疫境下的新模式，有人因此多了時間與家人相處，有家長為子女未能上學而煩惱，但亦有人在同一屋簷下，卻不敢太親近，上演著「這麼近，那麼遠」。

藝人陳豪一張獨自在家中陽臺用餐的照片獲不少人大讃。而政界亦有一位好爸爸，為保護家中子女，遵守著獨自用餐、在家戴口罩的家規，說的是新任立法會議員張欣宇。他笑言，「我們正在討論到4月21日港府放寬社交距離時，家裡的限聚可否也稍微放鬆些。」

長期在外送物資高危 不敢與子女太親近

張欣宇有3個小朋友，長子今年升小一，次女讀幼稚園，幼子僅1歲多，張欣宇接受TOPick專訪時透露，長子和女兒已分別接種了2劑和1劑疫苗，但幼子仍未符接種年齡，更需小心保護。幾位為人父母的立法會議員都說，自己在家工作期間，重獲與子女相處時間，但張欣宇卻說，反而與孩子疏離了，一來因為工作，頻頻需要落區派送物資；二來即使在家，亦擔心長時間在外奔走，萬一不小心「中招」，會傳染小朋友，不敢太過親近，「只要有小朋友在（同一空間），都會戴著口罩。」而其太太亦頒下家規，在家不能同房吃飯。

▲ 張欣宇和家人慶祝幼子一歲生日。（張欣宇facebook圖片）

停學停課，長子和女兒未能回學堂，亦要減少外出玩耍，張欣宇坦言，確實感覺到小朋友多了情緒，因此要想辦法讓他們「放電」，而這些就歸功於太太及家人。至於張欣宇，身為地區直選議員，則多了在外東奔西走，為有需要市民解惑、送物資、到沙頭角等地舉辦疫苗接種日。第五波疫情至今，他及團隊至少服務過2500個家庭，所見所聞，讓張欣宇亦感慨萬千。

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獨居長者受後遺症困擾 張：意識到康復者需支援

張欣宇說，早前收到一位住在天水圍屋邨的爸爸求助，指自己和家中幾個小朋友都確診，需要求助，期間這位爸爸難為情地詢問，會否有兒童口罩提供，語氣帶滿歉疚，似為自己麻煩別人而感到不好意思。張欣宇說，「我聽完他說的，（心裏面）有些不舒服。我自己也有小朋友，可以想像到萬一全家確診，情況是多麼不理想。而且明明他們是受害者，他們並沒有做錯什麽，但卻要為此而感到不好意思，會覺得其實我們（作為議員）都有責任。」

而一位年逾七旬的獨居婆婆的求助，亦讓張欣宇意識到，原來需要幫助的，不只患者。張欣宇說，那位婆婆確診後康復，但卻受嚴重的後遺症困擾，「不斷掉頭髮、記性變差、容易疲累、咳嗽等。」張欣宇上門與其交談，了解情況後，轉介了康復平臺提供幫助。他說，那時才突然想到，數以百萬計的確診者康復後，隨時有大部分人正承受著後遺症的困擾，認為支援康復者調理也非常重要，而那些因社交距離而影響身心健康的人群，亦值得關注。

認同抗疫處兩難 盼家中限聚可早日放寬

張欣宇認同，港府在防控上面臨兩難境地，「不可以極端地只要社會恢復正常運作，不理市民死活或中招；亦不能因為防疫，而令社會停擺，什麽都不做。」張欣宇形容，兩年疫情，現在港人已不是「疲勞」，而是「創傷」。他認為，政府早前提出放寬社交距離時間表，是合理做法，「起碼讓大家有個期望。」

張欣宇近日收到不少街坊送上心意卡、感謝卡，但他還在思考如何可以做多些，他說，更希望疫情快些過去，讓大家不用終日把「抗疫」掛在嘴邊，「我也期望，家中的社交距離可以早日放寬！」

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記者：林曉君