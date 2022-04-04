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【防疫服務包】政府在全港設90個防疫包派發站　市民可在4月7至13日補領【附派發站名單】

社會 23:15 2022/04/04

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政府在全港設90個補漏拾遺派發站，市民可在4月7至13日補領。（資料圖片）

民政事務局今日（4日）宣布，18區民政事務處將於4月7日在全港設立約90個「防疫服務包」補漏拾遺派發站，讓未能收到自4月2日起向住戶派發的「防疫服務包」的市民前往領取。

全港90個「防疫服務包」補漏拾遺派發站地點

各區「防疫服務包」補漏拾遺派發站將於4月7日至13日運作，地址及開放時間見附件。派遞「防疫服務包」的工作人員早前已向到訪不遇的住戶留下通知書，相關住戶可憑通知書到派發站領取服務包。其他市民如早前未能收到「防疫服務包」，可到區內相關的派發站作簡單登記後領取。

此外，為配合4月8日至10日全港市民每人每日自願進行快速抗原測試，18區民政處亦會在4月7及8日這兩天在各派發站提供快速抗原測試包，讓有需要的市民領取。

政府呼籲市民在該3天每日進行檢測，並呈報陽性個案，以期盡早識別感染者作適當跟進，盡快切斷社區傳播鏈。

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責任編輯：李榮忠

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