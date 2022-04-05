  • 21°C
香港時間 : 2022405日 (週二) 10:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【獨臂刀王】王羽因病離世終年80歲　王馨平悼亡父：萬般不捨

娛樂 08:57 2022/04/05

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

「獨臂刀」王羽逝世。

曾拍邵氏電影《獨臂刀》成名的資深演員王羽，近年患上中風，跟病魔搏鬥6年，今日（5日）凌晨因病離世，終年80歲，女兒王馨平並在社交平台證實父親過身消息。

女兒王馨平在社交平台表示：「抱著萬般不捨的心情，我們永遠懷念父親。」

王羽於4月5日凌晨在台北振興醫院安詳辭世。王馨平寫道：「父親為人講義氣，重視朋友。銀幕內外，他的做人處世都是鐵錚錚的俠客作風，一生精采。抱著萬般不捨的心情，我們永遠懷念父親。亦相信他的獨臂刀- 俊朗的大俠形像， 將永存於電影歷史及影迷心中。」

最新影片：After Class訪問

王馨平為父親驕傲

在2019年曾獲金馬獎終身成就獎的王羽，因兩度中風致行動不便，當時無法出席領獎，由兩位女兒王馨平和王加露代領。

談及眼中的王羽，大女王馨平含淚表示：「爸爸答應過教我輕功。」而王羽在電影《失魂》中演失智老人，王馨平坦言只敢看該戲一次，她激動落淚表示為父親感到驕傲。

19年獲金馬獎終身成就獎。

5年來兩歷中風

王羽在60年代出道，當時為邵氏導演張徹力捧，拍下多齣賣座武俠片，以《獨臂刀》成名，被喻為新武俠浪潮的第一代武打明星。

王羽女兒王馨平在90年代入行，憑《別問我是誰》成人氣偶像歌手，當年王馨平跟鄭嘉穎拍拖5年，後來有傳王羽不喜歡鄭嘉穎，迫令女兒分手。

後來王馨平嫁給香港富商，成幸福人妻。近年王馨平受訪代父平反，指爸爸並沒有棒打鴛鴦，分手僅屬二人決定。

王羽在2011年6月曾被指因輕微腦中風住院，身體左半部幾乎不能動彈，後來他以《武俠》問鼎金馬獎最佳男配角，亦扶著枴扙上紅地毯，當時笑笑稱自己：「中獎沒份，中風有份。」

王羽近年最後一次演出是在《失魂》演失智老人。

2015年，在泰國機場返台時忽然中風暈倒，隔年搭乘醫療專機返台住院後，便一直健康欠佳。

二女兒王加露曾在社交平台提及父親病況，指王羽行走要靠輪椅，進食需靠鼻胃管，形容是「日夜需要有人翻身拍痰照護的失智老人」，3年多嘗試各種療程，包括高壓氧、針灸、推拿等。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【美魔女】王馨平練瑜伽發現身體私密隱患　自爆當年相睇嫲嫲姑姐列席幫眼
19:02 2022/03/31
【美魔女】王馨平練瑜伽發現身體私密隱患　自爆當年相睇嫲嫲姑姐列席幫眼
【盼你賞面】林子聰初入行抗拒當演員　感激吳孟達點醒重燃演戲興趣
16:14 2021/04/01
【盼你賞面】林子聰初入行抗拒當演員　感激吳孟達點醒重燃演戲興趣
【經典重溫】《獨臂刀》王羽兩歷中風成失智老人　王馨平擔憂老父健康淚崩
13:05 2019/11/24
【經典重溫】《獨臂刀》王羽兩歷中風成失智老人　王馨平擔憂老父健康淚崩

你可能感興趣

【美魔女】王馨平練瑜伽發現身體私密隱患　自爆當年相睇嫲嫲姑姐列席幫眼
19:02 2022/03/31
【美魔女】王馨平練瑜伽發現身體私密隱患　自爆當年相睇嫲嫲姑姐列席幫眼
【盼你賞面】林子聰初入行抗拒當演員　感激吳孟達點醒重燃演戲興趣
16:14 2021/04/01
【盼你賞面】林子聰初入行抗拒當演員　感激吳孟達點醒重燃演戲興趣
【經典重溫】《獨臂刀》王羽兩歷中風成失智老人　王馨平擔憂老父健康淚崩
13:05 2019/11/24
【經典重溫】《獨臂刀》王羽兩歷中風成失智老人　王馨平擔憂老父健康淚崩
王馨平 綠葉 娛樂人物職業 演員 電影 導演 中風

最高瀏覽

【自私鄰居】火炭居屋走廊放鞋架盆栽大地毯　單邊位住戶公然霸佔空間惹鄰居不滿
12:44 2022/04/04
【自私鄰居】火炭居屋走廊放鞋架盆栽大地毯　單邊位住戶公然霸佔空間惹鄰居不滿
【金宵大廈2】MIRROR副隊長AK曾登場《金宵大廈》　李施嬅Anson Kong熱舞：下了很多苦功
16:45 2022/04/04
【金宵大廈2】MIRROR副隊長AK曾登場《金宵大廈》　李施嬅Anson Kong熱舞：下了很多苦功
【鍾袁一戰】袁嘉敏不斷爆料有原因？　Candy指鍾培生與葉蒨文關係曖昧
11:02 2022/04/04
【鍾袁一戰】袁嘉敏不斷爆料有原因？　Candy指鍾培生與葉蒨文關係曖昧