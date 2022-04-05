【港鐵故障】架空電纜設備故障　迪士尼綫服務暫停

▲ （經濟日報資料圖片）

港鐵今日（5日）表示，由於受架空電纜設備故障影響，欣澳站和迪士尼站之間的電力供應受阻，迪士尼綫列車服務受阻，港鐵職員現正進行搶修工作。

港鐵指，根據過往經驗，預計需要超過2小時處理此類事故。港鐵免費接駁巴士將於稍後時間到達。鑑於調配車輛需時，並需視乎當時路面情況，會致力在列車服務局部中斷後約45分鐘於受影響車站為大家提供接駁巴士服務。

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責任編輯：余思嵐