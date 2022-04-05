【港鐵故障】迪士尼綫服務暫停料黃昏完成修復　港鐵提供免費接駁巴士

▲ （經濟日報資料圖片）

港鐵今日（5日）表示，由於受架空電纜設備故障影響，欣澳站和迪士尼站之間的電力供應受阻，迪士尼綫列車服務受阻，港鐵職員現正進行搶修工作，由於受損的架空電纜設備需要更換，估計要到今日黃昏時間才完成修復。

港鐵現正提供免費接駁巴士來往欣澳站和迪士尼站，每10至12分鐘一班。港鐵表示，會密切監察情況，隨時因應需求調整免費接駁巴士班次，又呼籲乘客為行程預留充裕時間。

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責任編輯：余思嵐