【封區檢測】上水清河邨清澤樓發現9宗陽性個案　約0.5%住戶染疫【不斷更新】

▲ 居民落樓檢測。（陳國峰攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，呼籲市民切勿鬆懈。

【10:51】上水清河邨清澤樓約0.54%住戶染疫

港府昨日圍封上水清河邨清澤樓，有關行動今早（5日）10時半完成，其間共1680人接受檢測，當中發現9宗陽性檢測個案和8宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪799戶，當中98戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【10:30】沙田耀安邨耀榮樓約2.9%住戶染疫

沙田耀安邨耀榮樓約1219名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現36宗陽性檢測個案和26宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府會向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包和消毒用品，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪612戶，當中38戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組