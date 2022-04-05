【打擊毒品】秀茂坪安達邨兩通緝犯被捕　檢2.4萬疑氯胺酮及可卡因　

▲ （警方提供）

警方今日（5日）表示，在秀茂坪住宅單位內檢獲25.7克懷疑可卡因及一批疑用作包裝毒品的工具，包括電子磅及大量可再封膠袋等，檢獲的毒品市值約24000元。

警方指，昨日下午約6時在安達邨仁達樓一個單位外，截查兩名形迹可疑本地男子，在其中一名19歲姓黃本地男子身上搜出2.7克懷疑氯胺酮。

其後，人員持手令搜查上址的一個單位，在單位內檢獲懷疑可卡因及包裝毒品的工具，包括電子磅及大量可再封膠袋等。警員拘捕該名男子藏毒及販毒，他亦是被通緝人士，現正被扣留調查。而另外一名21歲姓林本地男子，經調查後發現是被通緝人士，亦正被扣留調查。



警方强調，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款500萬元，市民切勿以身試法。

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責任編輯：余思嵐